今日（20日）是澳門回歸20周年及第五屆特區政府就職典禮，國家主席習近平及香港特區首長林鄭月娥都有出席。習近平發表講話時，讚揚澳門在實踐一國兩制的成果及表達對澳門未來發展的願景。然而，習近平在提到澳門4點重要經驗時，誤把澳門說成香港，離場時更刻意回頭與香港特首林鄭月娥握手。

國家主席習近平發表講話時，曾​誤將澳門說成香港。（澳門特區政府新聞局facebook）

習近平​誤將澳門說成香港

國家主席習近平在澳門特首就職典禮上發表重要講話，多次藉讚揚澳門而暗批香港，更在提到澳門一國兩制實踐中得到的四點經驗中時，脫口誤將澳門說成香港，「認同一國兩制，是香港保持繁榮穩定的最佳制度」，並再三強調要堅守國家主權，又指澳門的一國兩制成功的重要原因是澳門人對國家的認同感、歸屬感，及民族自豪感。

坐在台上第一排的特首林鄭月娥，與丈夫林兆波，每當鏡頭捕捉二人的神情時，均見二人正襟危坐，神情略為拘謹。

習近平刻意回頭與林鄭握手 粉碎撤換林鄭傳言？

習近平發表講話歷時大約30分鐘，當大會宣佈典禮結束後，習近平行落台，先同新任澳門特首賀一誠握手，準備離開會場之際，突然一瞥見到林鄭月娥的身影，隨即主動回頭與林鄭熱情地握手。習近平此舉，或多或少令近日有指中央有意撤換林鄭娥的傳聞「降溫」。

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澳門特別行政區首長賀一誠以普通話宣誓。（影片截圖）

賀一誠以標準普通話宣誓

職典禮另一亮點，就是賀一誠的普通話水平。上屆澳門特首崔世安每次發表公開講話，最多人關注的永遠是他帶口音的普通話，不少網民曾表示，內地人即使看著字幕也聽不懂崔世安的普通話。在今日澳門特區政府就職典禮上，新上任的賀一誠以普通話宣誓時，發音標準，有網民在澳門新聞局觀看直播時留言，稱讚他的普通話發音是歷屆特首中最好。