屯門候任區議員舉報非法行乞　市民利是「打賞」大媽避走

屯門公園因「大媽」而爭吵的場面不時上演，今年7月屯門區議會曾通過促使政府取消該處「自娛區」，「大媽」沉寂一輪後近日性感回歸，引來網民熱議。 多名屯門候任區議員今日（22日）落區，到現場打擊屯門公園「大媽」於園區內進行非法行乞及打賞，以及監察康文署執法，《香港01》將全程直播。

屯門候任區議員發起即場舉報公園「大媽」。（張浩維攝）

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【17:54】黃丹晴表示，今日是候任區議員首日到屯門公園會見市民及視察「大媽」情況，他稱康文署職員今同樣到場，主要檢視有否違規物品和進行搜證，強調會密切監察情況。

黎駿穎則指，過往逢周六、日的公園情況較惡劣，圍觀的群眾亦較多。他指今日太多攤位都沒有擺檔，亦有部分經巡視後離開，他強調會搜集更多數據和資料，並且要求康文署檢視人手是否足夠。

【17:15】另一名被指前來觀賞大媽人士同樣遭包圍，該男士與現場人士發生口角，他一度聲稱要「除褲」，隨即引起在場人士歡呼和哄動，要求他履行諾言。最後該男子未有「除褲」，僅向鏡頭舉V字手勢後離開。

【16:55】一名稍早時間離開公園的大媽再度現身，遭在場人士包圍和歡呼，該大媽原打算進入洗手間暫避但被阻止，其後有現場人士手持$20紙幣及數封利是稱要打賞她，該大媽拒絕並拍跌所有利是，她幾經辛苦才逃岀現場人士的包圍，沿屯門西鐵站離開。

【16:30】一眾候任區議員及康文署職員在公園繼續巡視屯門公園的大媽情況，不過當他們到達「大媽」攤位時，「大媽」已經停止獻唱並準備執拾離開。其間巡視人士與觀賞大媽的人士一度發生口角，兩名觀賞大媽的男士不斷用手機拍攝在場人士遭其他人指罵。

有男子與現場人士發生口角，一度聲稱要「除褲」。（羅家晴攝）

康文署職員到場了解 市民：公園非淫窟

【15:56】被投訴的大媽未有獻唱，反而用手機拍下候任區議員及康文署職員溝通的情況。

【15:50】康文署職員胡先生表示，接獲市民的意見，故到公園了解現場情況，他指會先在現場收集環境證據，再徵詢法律意見。其間有市民向職員指，希望他不要作官腔回應，應有實質行動還公園一個寧靜，強調「公園是文娛地方並非淫窟」。

【15:36】另一名候任區議員張可森亦加入巡視，但至今仍未有岀現「大媽」高聲獻唱及收取利是等情況。

【15:30】屯門四名候任區議員黃丹晴、巫堃泰、黎駿穎及林明恩今到屯門公園巡視大媽情況，約50名市民亦有參與。他們圍繞公園巡視，其間仍然有「大媽」繼續演唱，不過音量就明顯收細，現場保安亦有加強巡邏。