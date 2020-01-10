【立法會】內會仍未選出正副主席　何啟明籲議員支持羅致光建議

立法會內務委員會今（10日）召開本年度第12次會議，仍未能選出內會正副主席。會議上只討論了工聯會何啟明在會前向主持人郭榮鏗提交的信件，內容指內會開會3個月仍未選出主席十分荒謬，若今日的會議上仍未能選出主席，希望各議員能支持勞工及福利局局長羅致光的提議，把僱傭條例修訂草案繞過內務委員會，交由人力事務委員會處理。

麥美娟表示，若內會持續未能選出主席，將不能處理一眾政府法案。(資料圖片)

工聯會麥美娟表示，若內會持續未能選出主席，將不能處理一眾政府法案。就涉及延長產假至14周的僱傭條例修訂草案，她指出，今屆立法會將在7月中完結，現時每拖一日就會有150名孕婦不能享受額外4星期的產假，加上已有10多年未有修改有關法例，不希望審議工作最後功虧一簣。

議會陣線毛孟靜發言時指，民主派百分百支持將產假延長至14周，但認為將法案在人力事務委員會的做法奇怪，因為委員會並無審議權力，議員亦無法在委員會上提出具約束效力的修正案，她希望今次不要因小失大，為日後審議惡法開先例。



民建聯陳克勤表示，內會開會12次仍未能選出主席，做法並不理想，他形容現時內會及財會一事無成，並指由於假期將近，建議秘書處會後與現任內會主席李慧琼商議加開會議，處理積壓議題，否則可能在會期完結前，都未能完成眾多法例審議工作。



梁美芬(右)批評民主派拖住內會是為阻擋政府把《國歌條例草案》交付內會處理後，恢復二讀，做法幼稚，。(梁鵬威攝)

經民聯梁美芬發言時，再次回應公民黨陳淑莊指，民主派拖住內會是為阻擋政府把《國歌條例草案》交付內會處理後，恢復二讀，她批評民主派做法幼稚，因為若政府未能在本立法會會期內完成國歌法審議工作，政府有權按照《基本法》第2章第18條，將已列於《基本法》附件三的國歌法，直接公佈實施。