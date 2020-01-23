陳婉嫻：民意反彈單單是年輕人的錯？　幾任政府責無旁貸！

反修例風波令市民不滿政府情緒升溫，對於事件起因各有說法，部份人歸咎政府無做好青年工作，亦有人指年輕人「錯誤理解」一國兩制，矛頭直指年輕人。 工聯會榮譽會長陳婉嫻卻反問，是否「單單是年輕人的錯？其他人沒有責任？」直指所有問題都不是一日形成。

陳婉嫻在《AM730》專欄撰文，稱「一國兩制」的路在過去一年受到嚴重衝擊。她表示年輕人過去一年，的確對「一國兩制」產生「濃厚」的興趣，「有些錯誤理解甚至是扭曲了這題目，以至有點『走火入魔』，將本身的身份模糊甚至混淆。」

陳婉嫻問出現這些現象，「單單是年輕人的錯？其他人沒有責任？」又問回歸二十多年，「香港的幾任管治者及政府官員，有沒有問過自己這個問題？」

問題非一日形成 批過往政府做多餘事又做少很多事

她提出幾個問題：「難道深層次矛盾，是一日而成？民間的不滿，又是突發而發？社會的撕裂，是一日形成？對『一國兩制』的質疑，是一日衍生出來？」

陳婉嫻寫道，上述問題的答案全都是「不是」，指出民意反彈是日積月累，「一國兩制」的優越未能彰顯，「回歸以來的幾任政府正是責無旁貸」。她更直接指這20年來政府「做多了很多『多餘』的事，令情況沒有朝好的方向前行；同時又做少了很多應該做的事，令不少人朝錯誤的方向而行。」