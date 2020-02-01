【武漢肺炎】世衞列公共衞生緊急事件　向非本地患者收費或違憲

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎蔓延至港，至今累計共13宗確診個案。醫院管理局早前指符合呈報準則的非本地人，接受隔離治療時可獲公院豁免醫療費用，引起社會爭議；特首林鄭月娥其後改口稱醫管局將調整收費措施，向所有包括非本地居民在內的非符合資格人士，收取醫療成本費用。 惟世衞昨日（31日）決定將武漢肺炎列為國際關注公共衞生緊急事件，而根據《醫管局條例》，病人患上或懷疑患上現行《國際衞生條例》所列疾病，包括「可能構成國際關注的突發公共衛生事件的疾病」，入住公立醫院毋須繳付醫療或住院費用，換言之若現時就武漢肺炎非本地居民收費，有可能牴觸有關規定。 醫管局回覆《香港01》記者查詢時表示會檢視有關安排，並配合政府決策指示。

林鄭翌日隨即撲火，宣佈醫管局將調整收費措施，由即日起向所有包括非本地居民在內的非符合資格人士，收取醫療成本費用。（資料圖片／盧翊銘攝）

早前醫院管理局質素及安全總監鍾健禮交代疫情時指出，所有符合呈報機制的患者，包括非本地人在內，按政策可獲豁免醫療費用，更不存在港人優先治理。此番言論一出旋即引起社會迴響，民主黨立法會議員黃碧雲批評除非配合全面封關，否則是在提供誘因予全球帶菌者湧到香港求醫。亦有前線醫護對有關措施極為不滿，擔心進一步加重醫護及隔離病床設施的壓力。林鄭翌日隨即撲火，宣佈醫管局將調整收費措施，由即日起向所有包括非本地居民在內的非符合資格人士，收取醫療成本費用。

惟根據醫管局網站顯示，「根據憲報，病人患上或懷疑患上現行《國際衞生條例》所列疾病，入住公立醫院毋須繳付醫療或住院費用」，而《國際衞生條例》所列疾病，正正包括「可能構成國際關注的突發公共衛生事件的疾病」。世衞早前已將武漢肺炎列為國際關注公共衞生緊急事件，政府此時仍然向就武漢肺炎向非本地居民收費，有可能牴觸憲報所載的說法。

《香港01》記者就此事向醫管局查詢，獲回覆指已於29日按照政府最新宣布的政策，向當日晨零時後入院並符合新型冠狀病毒呈報條件的「非符合資格人士」收費，新措施適用於所有確診及懷疑個案。醫管局得悉世衞的決定，會檢視有關安排，並配合政府決策指示，但未有回應收費是否違憲。