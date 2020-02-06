【武漢肺炎】不封關不等如不把關　由連串數據看香港關口防守力

武漢肺炎觸動民眾神經，其中一個嚷得較響的是「全面封關」口號，提出有關訴求的潛台詞，就是香港口岸是疫潮湧入的缺口。這到底是否事實？ 數字最有權威說話。以數據角度分析，香港目前確診人數佔整體人口比例，遠低於內地大城市。甚至是同樣與內地有出入境關卡制度的澳門，相比之下，香港的確診比例亦屬偏低，反映香港關口的疫情防控力度取得一定成效，「不封關」不等如「不把關」。因此，現階段就要求「全面封關」，是否屬於不必要的過分恐慌？一刀切叫停內地人來港，又是否符合現實情況？

因着「一國兩制」的特殊條件，內地和香港之間設有出入境口岸管制，在人流管控上大大發揮了把關作用。（資料圖片）

內地城市間無入境關卡 防控困難

在探索香港防疫成效前，不妨先比較中國大城市的確診數字。根據各地市政府公報的資料，截至2月4日中午12時，上海確診病例共219宗，佔總人口約11萬分之1；北京截至2月4日凌晨，確診個案228宗，佔總人口約9.4萬分之1；深圳截至2月4日凌晨，確診個案269宗，佔總人口約4.8萬分之1。至於香港，截至2月4日總確診個案17宗，在總人口752.41萬中，佔44.3萬分之1，比例上相對輕微。

內地城市疫情蔓延較嚴重，其中一個相當重要的分別，是內地城市和武漢之間，並沒有出入境口岸管制，邊界界線模糊，近乎俗稱的「無掩雞籠」狀態，人員流動頻繁且難以監控。在1月23日武漢自行「封城」前，各省市居民進出武漢仍是相當容易，這是造成商貿流通城市如上海、北京、深圳等感染率相對較高的主因。

值得留意的是，地理上與疫潮源頭武漢相對較密切的上海，在219宗確診個案中，外地來滬人員佔81宗，即佔了超過3分之1個案。這進一步證明，與其他內地城市沒有邊界把關的「軟肋」，正是上海感染者眾的「缺口」。

相比之下，因着「一國兩制」的特殊條件，內地和香港之間設有出入境口岸管制，在人流監控上大大發揮了把關作用。1月中香港未有本地個案前，衞生防護中心港口衞生科宣布加強港口衞生措施，於所有出入境管制站加強為旅客作體溫監測，有效設立抗疫戰的第一道防線。

香港確診個案佔人口比例遠低於澳門

「一國兩制」的出入境關口設計，成了今次阻隔病毒急速蔓延的「天險」。目前全港有13個口岸中，10個已關閉。包括高鐵香港段、紅磡城際直通車、沙頭角及文錦渡口岸、尖沙咀中國客運碼頭、屯門客運碼頭、羅湖、落馬洲、港澳碼頭等，只剩下深圳灣大橋、港珠澳大橋兩個口岸通關。據特區政府公布數字，由內地入境香港的人流已減少近六成。

要更科學性地理解香港關口防疫的成效，不妨參比同為特區、跟內地同樣有出入境關口的澳門。截至2月4日澳門共有10宗確診個案，佔總人口67.8萬的約6.8萬分之1，而香港確診人數比例為44.3萬分之1。香港的確診人數比例遠遠低於澳門。澳門還未「全面封關」，香港便有人嚷着要「全面封關」，這是否理性？又是否科學？

與其蠻動嚷全面「封關」 不如務實研究加強把關

當然，特區政府部分措施仍有相當大的改善空間，尤其執行上被批評遲緩滯後。例如針對高鐵，政府由1月初開始為所有從武漢抵港人士量度體溫，但對於健康申報，政府原先拒絕在高鐵關口實行，更指填表人流或會增加感染風險，卻偏偏，第一宗本港確診個案的患者正正就是從高鐵抵港，政府於1月24日才急急「補鑊」於高鐵實行健康申報制度。

政府於1月30日實行第一輪收緊關口的措施，關閉6個口岸，但其實當時已是年初六，已過農曆新年後返港人流最高峰時間，距離本港出現本地個案亦已超過一周，相當程度限制了措施成效。可見，一國兩制為香港與內地提供天然的入境屏障，有助阻截傳染病，但特區政府實行上反應需要更加迅速，才可將效果發揮到最完善。

總的來說，倘疫情危機達到某個點，「全面封關」不是可以討論，甚至是值得認真考慮的選項，但現階段實屬言之尚早。而事實上，從現實層面，中港兩地人員交流相當緊密，「全面封關」代價極大，影響深遠，不能貿然行動。正如政府所說，即使不計政府與政府之間的合作，單論民間，基於實際的工作、業務性質，部分人的確需要往返中港兩地，如一些深圳科技企業的專業人員；另有一部分人需要通過雙程證，定期來港照顧子女。

由於這些需求會持續存在，一刀切完全「封關」，並非務實做法，倒不如集中精力研究強化口岸把關制度及力度，來得更現實、更適切。至少，直到現階段也是如此。