【武漢肺炎】新加坡立法阻謠言引發的搶購潮　周浩鼎倡港府堵漏洞

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續擴散，各地均陸續出現病例，截至2月15日下午，當中鄰近的新加坡及台灣分別累計有67宗及18宗確診個案，在疫情加上網路傳言的陰霾下，同樣面對搶購口罩及廁紙等的情況。惟兩地配合法例懲治造謠者及由政府出面澄清市場供應如常，搶購潮已見緩和。 反觀香港疫情爆發至今，仍然持續出現各式日用品及防疫用品的搶購潮，政府雖然多次出面澄清供應短缺的謠言，惟市民的恐慌仍然存在。民建聯立法會議員周浩鼎批評，政府需要作出迅速及不間斷的澄清，亦應透過是次疫情反思，立法管制傳播惡意訊息及假新聞的需要，而非任由漏洞繼續存在。

2月5日，多區超市紙巾、即食麵、米等貨物被市民搶購一空。（資料圖片/余俊亮攝）

截至2月15日下午，香港累計確診個案達56宗，全城恐慌下不斷出現搶購潮，上至口罩、搓手液等防疫用品，下至廁紙、糧食等日用品均成為搶購目標。當中的原因除了對疫情的恐慌外，亦是因各社交媒體上不斷流傳着物資短缺的資訊，多次有謠言傳出食米及廁紙等供應暫停引起市民搶購，甚至有多個超級市場被搶購一空。

政府多次就搶購潮作出澄清，表明已與主要食品供應商溝通，食品目前供應正常，並沒有來貨不足的問題，呼籲市民毋須擔心，惟搶購情況仍然存在。《彭博》發表的評論文章指香港已出現「失敗國家」的徵兆，政府不能為人民提供保護及基本日常需要，其合法性亦受到質疑，而香港政府在過去數月對抗爭運動處理不善之後，再面臨武漢肺炎疫情，已符合上述大部份特徵。

+ 2

新加坡發橙色警示引恐慌 李顯龍旋即澄清

《彭博》社評同時以新加坡與香港作比較，新加坡累計確診個案較香港多，惟新加坡有條不紊的情況，與香港的一團糟形成強烈對比。新加坡政府於2月7日提升防疫警戒級別至第二高的橙色，與2003年沙士時期同級，引發市民恐慌，市面隨即出現搶購日用品的人潮。新加坡總理李顯龍翌日旋即以馬來語、華語及英語拍攝片段講述疫情，呼籲市民要以平常心對待，不用急着大量囤積生活必需品，讓其他人也有機會購買他們所需要的東西。李顯龍又強調新加坡有足夠的柴米油鹽，廁紙等亦貨源充足，現時需要全國人民萬眾一心，只要團結一致便有信心在控制疫情方面取得成功。

+ 2

此外就網上謠言，新加坡引用「假新聞法」遏止錯誤資訊傳播，包括強制傳媒及社交網站於文章加上「內容含有謊言成分」的政府警告，追究不實報道等。政府又購入520萬個口罩向市民免費分發，目前市面上未見持續搶貨的情況出現。

台灣就不實訊息進行調查 行政院長帶頭發放實時資訊

台灣同樣出現搶購口罩及衛生紙等狀況，調查局假訊息防制中心作出迅速反應，對網上資訊進行調查，發現有中國工廠停工將引發缺貨的不實訊息在社交平台上流傳，已經針對當事人展開調查。根據台灣法例，以傳播工具散布謠言與不實訊息，最多可被判監3年，有一定的阻嚇程度。

行政院院長蘇貞昌亦會每日在facebook專頁上發放有關口罩及衛生紙等的最新資訊，包括呼籲民眾「不要跑去囤一堆衛生紙在家放到發霉」，並直擊台灣的口罩生產情況以安民心。

+ 2

港府未有立法管制謠言 周浩鼎批束手無策

民建聯立法會議員周浩鼎直言，港府在面對是次疫情謠言四起的情況可謂束手無策，對比新加坡去年基於網上流言可對社會帶來即時傷害，定立「假新聞法」管制社交網絡上的失實消息，香港現時卻未有就此立法，對於澄清有關疫情的流言反應亦較慢，令市民陷入恐慌並衍生搶購潮。周浩鼎自言多年來一直倡議要立法管制刻意造謠及假新聞，政府應透過是次疫情反思立法的需要，下決心研究立法的可行性，而非任由漏洞一直存在。

對於有意見擔心立法會損害香港的言論及新聞自由，周浩鼎表示《基本法》雖賦予有關權利，但同樣須受到法律限制，不可縱容對社會造成傷害的惡意訊息胡亂發布。他又以《誹謗條例》為例，任何人發佈惡意言論或虛假消息，以求惡意中傷或誣蔑他人即屬違法，故利用法律與市民可享的自由之間作平衡的做法合理。

民建聯立法會議員周浩鼎直言，港府在面對是次疫情謠言四起的情況可謂束手無策。（資料圖片）

倡政府設日用品資訊平台 提供有公信力訊息

除了透過立法管制，周浩鼎重申政府應帶頭為防疫用品以至日用品成立資訊平台，邀請各大供應商及零售商定時發放各個貨品種類的供應狀況，為大眾提供具公信力的訊息以安定民心，惟政府考慮到不干預自由市場的原則，一直未有回應此建議。周浩鼎認為在疫情的關鍵時刻，政府有責任肩負發放具公信力訊息的角色，而非無所作為。