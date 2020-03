【新冠肺炎】林鄭間接認交「抗疫小報告」？　一句英文露玄機

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續,早前有傳媒報道,特首辦向中央政府呈交一份「抗疫報告」,提到希望藉有效處理疫情,為建制派在立法會選舉創造有利氛圍,但批評建制派沒與政府站在同一陣線,有行會成員表現亦強差人意,政府一直未有回應報告是否屬實,有政界人士形容報告是針對建制派的「小報告」。 特首林鄭月娥今日(3月3日)出席行政會議前多次被追問,未有直接承認或否認報告真確性,僅稱抗疫工作以科學、理論為本,特區政府亦一向不評論與中央的文書往來。不過她以英語回答問題時疑「鬼拍後尾枕」,以「內部報告」(internal report)形容該份報告,間接承認報告屬實。

稱「差不多絕大部分」時間 虛心接受專家小組意見

林鄭月娥今早見記者時,「抗疫報告」成為關注點之一,至少3名記者問到相關問題。

林鄭首次回答時表示,政府已在上周二(2月25日)公布過一份「抗疫一月」報告,向市民交代政府抗疫工作。她指,特區政府一向不會回應或評論和中央之間的溝通或文書往來,但稱個多月來的防疫抗疫工作中,政府所作的每一個決定,都是以科學、理論為本,差不多逢重要決定,都是按照四人專家小組的意見做:「差不多絕大部分時間,我們都是虛心接受專家的意見,而且以一個更保障香港市民健康,履行我們在公共衞生的責任,去做防疫抗疫工作。」

林鄭月娥被追問「抗疫小報告」的問題。(盧翊銘攝)

英語稱抗疫報告為「內部報告」

其後有記者以英語提問,指該報告提到政府想利用疫情為建制派助選,當政府自己有既定立場時,立法會選舉還會否公平。林鄭在開首時,提到「至於那份內部報告的問題」(As far as the question of the internal report),從字面理解,已間接承認報道中的報告屬實。其後林鄭的回應內容和上文類似,都是表示政府不會評論與中央之間的往來,並再次指出政府抗疫工作基於科學。

最後再有記者提到,政府事隔十日未有回應,是否默認報告屬實,而為建制派製造「良好氛圍」是否自打嘴巴,將抗疫工作政治化。林鄭同樣無正面回應,表示抗疫工作屬公開透明,她本人和各位司局長也沒有特別迴避,上星期雖然沒有行政會議,但政府新聞處有持續發放抗疫相關資訊,她和各位司局長也有每日探訪,參加派口罩活動。