【新冠肺炎】林鄭間接認交「抗疫小報告」？　一句英文露玄機

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，早前有傳媒報道，特首辦向中央政府呈交一份「抗疫報告」，提到希望藉有效處理疫情，為建制派在立法會選舉創造有利氛圍，但批評建制派沒與政府站在同一陣線，有行會成員表現亦強差人意，政府一直未有回應報告是否屬實，有政界人士形容報告是針對建制派的「小報告」。 特首林鄭月娥今日（3月3日）出席行政會議前多次被追問，未有直接承認或否認報告真確性，僅稱抗疫工作以科學、理論為本，特區政府亦一向不評論與中央的文書往來。不過她以英語回答問題時疑「鬼拍後尾枕」，以「內部報告」（internal report）形容該份報告，間接承認報告屬實。

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稱「差不多絕大部分」時間 虛心接受專家小組意見

林鄭月娥今早見記者時，「抗疫報告」成為關注點之一，至少3名記者問到相關問題。

林鄭首次回答時表示，政府已在上周二（2月25日）公布過一份「抗疫一月」報告，向市民交代政府抗疫工作。她指，特區政府一向不會回應或評論和中央之間的溝通或文書往來，但稱個多月來的防疫抗疫工作中，政府所作的每一個決定，都是以科學、理論為本，差不多逢重要決定，都是按照四人專家小組的意見做：「差不多絕大部分時間，我們都是虛心接受專家的意見，而且以一個更保障香港市民健康，履行我們在公共衞生的責任，去做防疫抗疫工作。」

林鄭月娥被追問「抗疫小報告」的問題。（盧翊銘攝）

英語稱抗疫報告為「內部報告」

其後有記者以英語提問，指該報告提到政府想利用疫情為建制派助選，當政府自己有既定立場時，立法會選舉還會否公平。林鄭在開首時，提到「至於那份內部報告的問題」（As far as the question of the internal report），從字面理解，已間接承認報道中的報告屬實。其後林鄭的回應內容和上文類似，都是表示政府不會評論與中央之間的往來，並再次指出政府抗疫工作基於科學。

最後再有記者提到，政府事隔十日未有回應，是否默認報告屬實，而為建制派製造「良好氛圍」是否自打嘴巴，將抗疫工作政治化。林鄭同樣無正面回應，表示抗疫工作屬公開透明，她本人和各位司局長也沒有特別迴避，上星期雖然沒有行政會議，但政府新聞處有持續發放抗疫相關資訊，她和各位司局長也有每日探訪，參加派口罩活動。