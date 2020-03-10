【新冠肺炎】林鄭支持率淨值升7%　袁彌昌：望收復反修例失地

新型武漢肺炎疫情肆虐，有大批港人因而滯留武漢甚或湖北省一帶，政府早前派出包機率先接回當中的500多人，由政制及內地事務局局長聶德權親自帶隊深入疫區。香港民意研究所今日（10日）公布新一輪特首及問責司局長的民望數字，聶德權的支持率淨值不升反跌，跌幅達6個百份點，而特首林鄭月娥的支持率淨值則升7個百份點。 港大政治與公共行政學系榮譽講師袁彌昌分析指，林鄭受惠於全民派錢、「防疫抗疫基金」及疫情初步受控的局面，相信在社會氣氛逐漸回歸平靜下，有望收復反修例風波下的民望失地。

香港民意研究所公布新一輪民調。（羅君豪攝）

調查在上月27日至本月3日期間進行，民研向1,015名市民進行電話訪問，結果顯示林鄭的支持率由2月17至19日的9%回升至13%，支持率淨值為負66%，升幅約7個百份點。而上月尾發表《財政預算案》評分由26.6分急升至43.5分的陳茂波，評分回落至32.3分，支持率淨值為負28%。

局長方面，親自帶隊到武漢接回滯留港人的政制及內地事務局局長聶德權，其支持率淨值較2月3至6日調查意外地錄得最大跌幅的6個百份點，而其他與疫情有直接關係的局長，包括食物及衛生局局長陳肇始，和運輸及房屋局局長陳帆，支持率淨值則分別錄得7及5個百份點的升幅。商務及經濟發展局局長邱騰華與教育局局長楊潤雄，成為支持率淨值升幅最高的局長，分別上升8個百份點。

陳茂波料7月派錢 袁彌昌：與立會選舉有直接關係

袁彌昌對陳茂波歷經「民望過山車」表示驚訝，但其評分亦已較發表《預算案》前上升，形容對方已經「賺咗」，而邱騰華的升幅相信亦是受惠於全民派錢及「防疫抗疫基金」。被問到財爺計劃在7月派錢，袁彌昌認同與9月的立法會選舉有直接關係，目的是幫助建制拉票，同時亦是為了洗脫派發4,000元行政混亂的污名。

鍾庭耀（羅君豪攝）

對於親自領軍武漢接回滯留港人、理應領功的聶德權反而評分下跌，袁彌昌就分析指有部分市民對接回武漢港人持反對態度，而現時尚有2,000多人滯留在鄂，政府只接回當中的500多人，不排除有人會對政府的效率不滿。

提到林鄭民望回升，袁彌昌認為疫情已初步受控，林鄭已度過最艱難的危機，對比西方國家現在才有爆發徵象，港府受惠於先發優勢，觀感上防疫工作比其他國家做得好，是林鄭容易得分的時候。他相信若疫情進一步受控，加上社會氣氛逐漸回歸平靜，有望收復反修例風波下的民望失地。