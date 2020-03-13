元朗民政處「蝦碌」寫錯稱呼　張秀賢誤變女士

新一屆區議會任期已開始近3個月，但各區的民政事務處卻仍有不少「蝦碌」事件，其中，元朗區議員張秀賢今日在Facebook上載圖片，可見其名牌寫了「張秀賢女士」，無故「被變性」。 張秀賢批評，「做左區議員都差唔多兩個半月，點解去到今日同康文署官員開會，都會搞錯性別架呢？做野咁馬虎都有？」

張秀賢今日在Facebook上載圖片，可見其名牌寫了「張秀賢女士」，無故「被變性」。（張秀賢Facebook圖片）

張秀賢過去曾任學聯常委，亦曾為中大學生會主席，但民政事務處仍誤當他為女士，實在失策。但翻查資料，政府已並非首次寫錯區議員的稱呼。

去年11月區議會選舉後，民政事務局局長劉江華發信祝賀當選的候任區議員，當時公民黨黃大仙候任區議員鄭文杰在Facebook上載圖片指，收到劉江華署名的祝賀信，但上款就寫了「許先生」。

鄭文杰當時說，「局長層級都犯啲咁嘅錯，咁我都好清楚政府有幾期待同我合作啦。」他又提到，「劉局長唔好諗住賴落啲職員度，諗住處分低層職員呀，封信你署名唔好話你未睇過呀。」