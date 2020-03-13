元朗民政處「蝦碌」寫錯稱呼　張秀賢誤變女士

政情
撰文：
最後更新日期：

新一屆區議會任期已開始近3個月，但各區的民政事務處卻仍有不少「蝦碌」事件，其中，元朗區議員張秀賢今日在Facebook上載圖片，可見其名牌寫了「張秀賢女士」，無故「被變性」。

張秀賢批評，「做左區議員都差唔多兩個半月，點解去到今日同康文署官員開會，都會搞錯性別架呢？做野咁馬虎都有？」

張秀賢今日在Facebook上載圖片，可見其名牌寫了「張秀賢女士」，無故「被變性」。（張秀賢Facebook圖片）

張秀賢過去曾任學聯常委，亦曾為中大學生會主席，但民政事務處仍誤當他為女士，實在失策。但翻查資料，政府已並非首次寫錯區議員的稱呼。

去年11月區議會選舉後，民政事務局局長劉江華發信祝賀當選的候任區議員，當時公民黨黃大仙候任區議員鄭文杰在Facebook上載圖片指，收到劉江華署名的祝賀信，但上款就寫了「許先生」。

鄭文杰當時說，「局長層級都犯啲咁嘅錯，咁我都好清楚政府有幾期待同我合作啦。」他又提到，「劉局長唔好諗住賴落啲職員度，諗住處分低層職員呀，封信你署名唔好話你未睇過呀。」

去年11月區議會選舉後，民政事務局局長劉江華發信祝賀當選的候任區議員，當時黃大仙候任區議員鄭文杰上載圖片指，收到劉江華署名的祝賀信，但上款就寫了「許先生」。（鄭文杰Facebook圖片）

屯門區議會撥100萬買濾罐抗疫　民政專員拒絕：不符合成本效益
區議員借錢撲防疫品 還被街坊指罵：街坊有需要，蝕利息冇所謂
【立法會選舉】去年又一村擊敗李梓敬　劉偉聰考慮參與九龍西直選
區議員辦事處標「藍絲與狗不得內進」　平機會：不涉反歧視條例
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。