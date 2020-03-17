【拆局】容海恩路斷議會　傳與修例風波有關 　「1男子」成關鍵？

立法會議員容海恩今（17日）宣布退出新民黨黨內初選，此一情節發展已意味着一個結局：前自由黨黨員李梓敬將代表新民黨出戰新界東立法會選舉。 容海恩無法以新民黨牌頭出戰，即使退黨參選，勝算不高，幾乎等如路斷議會。追溯整件事的來龍去脈，表面原因是新民黨「姻親」公民力量的地區樁腳不滿容海恩的表現，但政圈對此存疑，推測整件事的觸發點其實與修例風波，且與「1男士」有莫大關連。

有消息指，容海恩退出新民黨黨內初選與其丈夫袁彌昌在反修例風波的立場有關。（容海恩facebook）

政界分析，新民黨吸納李梓敬取代容海恩，安排頗不尋常。按常理，新民黨主席葉劉淑儀不會突然延攬關係十萬八千里遠的李梓敬加盟，而李梓敬亦不會無緣無故想到投奔葉太懷抱，當中一定有更層面的人事佈局安排，是有人在背後穿針引線及操盤。那麼，有關方面為何要換走容海恩？這是整件事的可圈可點之處。

事實上，公民力量樁腳不滿容海恩是政圈公開的秘密，但如有關方面企硬力挺，容還是可以被保下來。再說，李梓敬的吸票力是否高過容海恩，仍是一個問題。所以，容海恩被換，「表現不濟」只是表面理由，背後料有更深一層的原因。

據悉，北京擔心容海恩在重要議題投票時會遭身邊人影響立場，故不放心她再任議員，決定由李梓敬代表她出戰來屆立法會選舉。（資料圖片）

該名政圈人士指，容海恩丈夫袁彌昌有關在修例風波期間，曾多次公開「剖白心迹」，立場「偏黃」，被許多建制派視為「腳跟站不穩」，此或許才是容海恩的致命傷。該人士分析，香港政治環境日益複雜和尖銳，尤其經歷一場反修例風波，北京以後用人以「忠」字為第一準則，態度含糊的都不敢用，「因為擔心你在決戰關鍵時刻倒戈，例如立法會表決修訂逃犯條例，為了一隻棋，輪掉全盤棋」。