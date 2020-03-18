【新冠肺炎】林正財提5招抗疫　為英美回港高風險人士作病毒檢測

新型冠狀肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港錄得多宗輸入個案，港府指基於公共衞生考慮，昨日（17日）決定對所有海外國家／屬地發出紅色外遊警示。衞生署亦將相應擴大衞生檢疫安排，由本周四（19日）零時零分起，從有關地區入境人士，均需要接受強制檢疫。 行政會議成員林正財今早（18日）表示．政府將盡快公布如何應對大批英、美港人回港後的安排，為高風險人士進行病毒檢測，包括安排醫管局人員在機場做分流工作，或由政府安排地方作中轉站，以便抵港人士能在翌日早上進行深喉唾液測試。

林正財引述政府專家顧問團成員、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，英、美留學生返港後，應與家人分開住14日，由其中一方暫住酒店。（資料圖片）

現時外地傳入個案是「最大一波」 日後不排除禁止所有人入境

林正財在港台節目上表示，政府多個部門正研究如何執行有關細節，但承認無法為所有入境人士進行檢測，只能按地區、徵狀等作篩選，預計本周四（19日）落實所有海外國家／屬地入境人士均需接受強制檢疫時，能同步進行有關工作，政府將很快公佈相關詳情。

本港昨日10宗確診個案中，9宗為輸入個案，林正財認為，今次將會是繼湖北及鑽石公主號郵輪後，第三波由外地傳入的個案，更會是「最大的一波」，但他相信，在要求所有入境人士均需接受強制檢疫後，大部分外國人都不會來港，「由幾千減至百多個」，政府會繼續密切觀察，不排除日後進一步禁止所有地區人士入境。

袁國勇倡英美留學生返港後暫住酒店 政府正考慮租酒店用作檢疫中心

林正財引述政府專家顧問團成員、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，英、美留學生返港後的檢疫措施，應與家居檢疫有所不同，建議他們返港後要與家人分開住14日，由其中一方暫住酒店。

對於政府是否可租酒店用作檢疫中心，林正財透露政府正考慮不同方案，又說參考外國經驗，酒店可用作檢疫中心，舉例指澳門的檢疫中心全部都是酒店，故政府可考慮有關做法。