【新冠肺炎】陳凱欣促政府推第二輪抗疫基金　支援補習界租金薪金

政府的抗疫防疫基金針對很多不同行業提供援助，立法會議員陳凱欣約見教育局局長楊潤雄，表達對補習界、培訓界及對基層家庭教育支援不足的關注。陳凱欣認為局方清楚知道業界壓力及兒童物資等問題存在，希望政府盡快推出第二輪抗疫防疫基金，援助未有協助的業界。 停課苦主大聯盟召集人溫金珠指，業界將發起第一輪聯署，促請政府為業界提供支援，星期一將交予政府，希望同業友好支持。啟德區議員張景勛表示，除了近日從海外回流的留學生外，本地的非華裔學生回港亦是傳播風險之一。

溫金珠（中）表示，大聯盟希望政府關注。（周禮希攝）

陳凱欣指，目前海外留學生回港是最大的傳播病毒威脅，他相信教育局在短時間內，將難以復課。她又指，自己已與傳染病專家討論情況，引述專家指，最好讓回港人士百分百先做病毒快速測試，之後再安排回家隔離，形容現時仍有很大的防疫漏洞。

溫金珠表示，大聯盟希望政府關注，補習、培訓業界因為不在教育界內而不被支援，而現時業界面對租金及薪金問題，但業主卻不願減租。停課苦主大聯盟副召集人陸慧芬表示，培訓界及講座老師，在學校停課下，業界已無工作，部分培訓工作，例如跳舞學校、才藝班等，都無法使用網上教學，希望局方對業界有所支援。