【新冠肺炎】陳凱欣籲港府強制隔離英愛抵港人士　免輸入肺炎個案

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎在全球多國蔓延，政府日前宣佈，對屬於神根地區的歐洲國家如西班牙、瑞士等，發出紅色外遊警示，但不包括英國。 立法會議員陳凱欣今日（15日）呼籲政府應盡快更新入境管制措施，要求英國、愛爾蘭等地甚至美國的抵港人士需接受強制檢疫，否則將會造成檢疫漏洞。

陳凱欣要求英國、愛爾蘭等地甚至美國的抵港人士需接受強制檢疫，否則將會造成檢疫漏洞。（資料圖片）

曾任食物及衛生局政治助理的陳凱欣表示，雖然政府日前已經公布新一輪抗疫措施，例如向神根地區的歐洲國家發出紅色外遊警示，亦要求由相關國家抵港人士接受家居強制檢疫，惟英國、愛爾蘭、美國等地仍然未涵括在內，故此對新一輪入境管制措施成效存疑。

陳凱欣指，英國新冠肺炎的確診個案已經超過 800 宗，比起荷蘭、瑞典等歐洲國家的數字更高，國內疫情亦有持續擴散的趨勢，加上英港兩地市民交往頻繁，擔心英國將成為新一輪入境管制措施的缺口。她認為此漏洞或會增加海外輸入個案，令本港出現新一波爆發。

她又指，大批到海外各國，尤其是英國留學的學生因大學「封校」而需要返港，故此政府應及早作出準備，將英國、愛爾蘭等地納入新一輪入境管制措施，並進一步要求所有由歐洲等地抵港的人士進行強制檢疫，更要考慮將美洲納入管制措施範圍，避免出現大量輸入個案、引起社區爆發。