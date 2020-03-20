【新冠肺炎】工聯會倡限制所有非港人入境　文憑試開考應有Plan B

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）全球疫情加劇，大批海外港人及留學生回港避疫，雖然回港後一律要接受14日強制家居檢疫，仍令社會擔心出現第二波傳播高峰大增。 工聯會立法會議員麥美娟表示，因應現時在學校、銀行等陸續有確診個案，擔心出現第二輪社區爆發風險，建議港府應參考澳門的做法，限制所有非港人入境。

中學文憑試將於本月尾開考，其中必修科中文科於下月10日開考，工聯會立法會議員何啟明質疑，教育局及考評局有否「Plan B」，「如果真係要停考點算？」（資料圖片）

麥美娟又指，在抗疫工作中政府需要大量人手，包括在機場為來港人士進行檢測，及為家居檢疫者進行電訪、家訪等，建議政府增加臨時職位，不應只靠義工應對有關檢疫工作，並要為裝備做好採購。

何啟明：文憑試月尾開考 「如果要停考點算？」

工聯會立法會議員何啟明表示，中學文憑試將於本月尾開考，其中必修科中文科於下月10日開考，他質疑教育局及考評局有否「Plan B」，「如果真係要停考咁點算？」

何啟明說，教育局應向公眾交代在停學近半年下，學生可以如何追回進度，「尤其是小六升中一及幼稚園升小一的學生」，他又指，雖然大部分學校都是停課不停學，但他得悉有些家長並無在家教導子女，認為教育局對此欠缺清晰計劃。