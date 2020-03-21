配對公司四大陷阱　誇大女會員比例、職員造假　還有......

近年各類交友網站及應用程式大為流行，不少人選擇透過這些平台尋找對象。惟民主黨近日接獲兩宗投訴，指有交友配對公司涉嫌造假、提供虛假陳述、未有按照承諾安排對象等，今日（21日）召開記者會交代詳情。民主黨深水埗區議員袁海文指，涉案總金額超過20萬元，提醒市民簽約時要小心檢視服務條款。現時未有法例對配對公司進行規管。 《香港01》整理了配對4大陷阱，消費者選購配對服務時應多加小心。

陷阱一、誇大女性比例 簽約後拒絕提供配對

化名k君的男苦主於去年12月，在facebook看到廣告後填寫表格，後被邀請至該公司的辦公室，要求他提供感情狀況及收入等個人資料，並拍了數張照片。k君在看過數張女會員的照片後感到心動，更形容「有啲好似女model咁靚」，遂繳付了5,000元參與無限配對計劃，惟過去3個月從未獲配對。k君稱，員工多番就配對要求推搪，亦從未主動聯絡過自己。後有前員工向自己表示，由於老闆違反道德操守，已集體離職，k君感到被騙，決定到公司位於朗豪坊15樓的辦公室投訴，卻發現門牌已除下，亦無人應門。

有苦主表示，公司宣傳時聲稱會員人數過萬人，男女比例為3:7，惟前員工Nana透露，實際比例為8:2，且會員人數相信只有百餘人。

袁海文批評，涉事公司為求賺錢不擇手段，提醒市民如配對公司未清楚客人需要，甚至未收取任何款項，便向顧客展示其他會員的照片，屬不尊重客人私隱的行為，亦容易造假。

受害人唐小姐為單親媽媽，在去年7月向涉事公司繳付1000元後，被教唆掩飾其單親身份，若不遵從會被職員指責違規。（廖雁雄攝）

陷阱二、教唆會員掩飾感情狀況 不按會員心儀類型編配

另一名受害人唐小姐為單親媽媽，自言在走出過去痛徹心扉的感情經歷後，在兒子渴望擁有新爸爸的情況下，下定決心尋找一個踏實的男人，對涉事老闆利用自己的感情感到極為憤怒。唐小姐表示，去年7月繳付1,000元後，被職員教唆要掩飾其單親身份，若不遵從便會被職員指責違規。唐小姐不欲隱瞞狀況，向其中一名配對的男會員表明單親身份，引起對方不滿並斥「介紹埋啲唔三唔四嘅女人」，向老闆投訴。由於該名男會員為大客，唐小姐後被職員告知自己得失了尊貴客戶、「老細好嬲」，計劃不再為她配對，著唐小姐額外繳付1,000元「塞住老細把口」。

Nana透露，事實上並沒有「尊貴客戶」等的等級之分。另一名苦主Kitty亦指控公司未有按其喜好類型編配，例如自己列明不喜歡年紀比自己小的男生，卻被安排與「年下男」會面，對方亦直言自己不喜歡年齡較大的女生。Kitty又指，公司曾承諾會提供男方的糧單及個人照以供核實身份，惟未曾收到過有關資料。

袁海文建議消費者，應小心留意配對公司查證會員資料真偽的能力及方法，避免盲目地完全相信。該黨黃大仙區議員、身兼律師的沈運華指，愛情配對服務本質上涉及較多個人情感及主觀因素，若合約訂明的服務條款不夠清晰具體，消費者將難以向配對公司索償。他舉例指，消費者訂明心儀對象具體要求時，應避免使用主觀或抽象的形容詞描述。

前員工Nana去年4月至11月於涉事公司工作，曾目擊老闆以朋友上載至facebook及instagram的照片，偽裝成會員照片發給顧客。

陷阱三、利用職員造假應酬客人

前員工Nana去年4月至11月於涉事公司工作，曾目擊老闆以朋友上載至facebook及instagram的照片，偽裝成會員照片發給顧客，亦曾三番四次着Nana取用別人的照片，於telegram群組中招攬客人。Nana憶述，有一名男客人對獲編配的女會員感到滿意，惟女方卻無意再作聯絡，老闆就吩咐Nana以另一張電話卡冒認女方與男客人攀談，而老闆更曾利用自己的照片於網上宣傳。

苦主Katy表示，老闆向自己了解完擇偶要求後，問「咁我呢」，又在提供男會員照片的時候，將老闆本人的照片包括其中。

袁海文指出，現時沒有法例對配對公司進行規管，容易出現爭議及編案，提醒市民要小心檢視服務條款。

袁海文建議消費者，應小心留意配對公司查證會員資料真偽的能力及方法，避免盲目地完全相信。（資料圖片）

陷阱四、拒絕退款

Katy指，曾多次要求公司為自己安排配對，惟老闆「扮曚唔理」，要求對方退款時更發自己脾氣，稱有高層會在10分鐘後致電自己，惟消失至今，公司的地址亦已更改。

沈運華建議消費者，應選擇光顧有退款條款保障的配對公司，以保障自身權益。