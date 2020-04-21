港澳辦連發三聲明　民主黨：一國兩制宣告死亡

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港澳辦今天（21日）連發三篇新聞稿，其中稱雖然《基本法》沒對香港中聯辦的設置和法律地位予以明文規定，但中聯辦是中央政府的派出機構，負責代表中央處理香港有關事務，完全有權力、有責任行使監督權。另一邊廂，政府將出現人事變動，至少四名局長將會撤職或平調。

民主黨立法會議員批評，中央赤裸裸地踐踏「一國兩制」、高度自治和港人治港，以北京管治隊伍代替香港團隊隊伍，揚言「一國兩制」宣告死亡。

黨主席胡志偉表示，是次官場變動預示特區政府將全面配合中央政府的高壓政策，「文官退場，武官全面進駐警政系統」，直指特區政府已成軍政府，淪為槍杆子政權，他又指民望最低的保安局局長和律政司沒有撤換，反而由紀律部隊中人出掌政治工作，反映了特區政府已聽命中央政府的指揮棒，《國安法》隨時啟動，及以強硬手段對付不同政見人士。

胡志偉表明，政府甘願放棄管治意志，淪為中共打手和壓制香港人的工具，徹頭徹尾出賣香港人，又直言面對專制政權，民主派只能抵抗暴政、團結一致，即使中央DQ任何一名政治人物，後來者也會前赴後續，繼續捍衞核心價值的工作，不會退讓，又揚言：「暴政面前，再退一步即無死所，民主黨會與香港市民站在一起，對抗暴政。」

對於港澳辦三篇聲明，胡志偉認為反映中央任意扭曲《基本法》內容，用主體意志解讀《基本法》，無限演繹權力之延伸。

黃碧雲指出，港澳辦三篇聲明已說明中央政府已經背棄承諾，行使全面管治權，對香港的內部事務及立法會事務大加評論，公然干預，赤裸裸地踐踏「一國兩制」﹑高度自治和港人治港，實質上已由港澳辦及中聯辦的管治隊伍，取代香港政府，「一國兩制」宣告死亡。

民主黨回應港澳辦聲明，指一國兩制宣告死亡。（吳倬安攝）

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