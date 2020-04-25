【新冠肺炎】平機會接1600宗與疫症相關投訴　逾千宗為同一個案

香港自今年1月尾起爆發新冠肺炎，不少商店加強防疫措施，平機會主席朱敏健今日（25日）出席一個活動時表示，平機會至今收到逾1,600宗與疫症相關的投訴，內容主要關於有人以防疫理由作出「差別待遇」，當中近千宗為同一案件，相信是有網民發起，共同作出投訴。 朱敏健又指，網上有部分言論針對某些職業的人，稱「希望他們患上新冠肺炎」，認為此類言論應被禁止，惟反歧視法例不包括職業歧視，平機會未能以法律理據跟進。

有部分食肆拒絕接待部分國藉人士。（資料圖片）

逾1,600宗投訴個案中，主要關於有餐廳食肆以防疫為由，對不同類型顧客有差別待遇，當中包括中國內地人士，他提醒種族歧視是可以發生於同一種族。亦有店舖的防疫措施針對特定職業，惟現時法例不包括職業歧視，平機會未能處理。1,600宗投訴有近1,000宗是同一案件，近兩星期收到的投訴內容幾乎完全一樣，相信是有網民發起，作出集體投訴。

朱續指，會詳細檢視每宗個案，並接觸有關店舖了解事件，惟所有投訴個案均非由當事人提出，平機會不能作出調解或採取法律行動，只可向店舖提出意見。

另外，對於前入境處處長曾國衞，接替聶德權出任政制及內地事務局局長，朱敏健相信不論政府人事上有任何變動，都會支持平機會以獨立形式處理反歧視法例的問題。