【立法會選舉】社總推舉副主席張志偉參選　料接邵家臻社福界議席

立法會社會界議員邵家臻因為佔中案判囚，無緣參加今年9月立法會換屆選舉，社福界議席一向是民主派囊中物，由誰人接棒備受關注。香港社會工作者總工會今晚完成推選程序，宣布由外務副主席張志偉作為代表披甲上陣，而社福界內暫無其他大熱人選表明有意參戰。

據了解，香港社會工作者總工會外務副主席張志偉將代表披甲上陣，積極考慮參選社福界，接替現任立法會議員邵家臻議席。（資糢圖片/梁鵬威攝）

就是否同意張志偉代表社總參選立法會社福界選舉，社總於今晚完成點票，結果同意票有300張，不同意票10票，白票0票，失效票1張（未能用雙信封投票），張志偉成功獲社總推薦出戰。

有社福界中人指，今屆民主派不再出現多人爭出選的問題，例如被傳有意參選的七警案主角社工曾健超，相信亦不會參選。又分析指張志偉本身工會背景較重，已在行內工作多年，相信由他擔任議員「穩陣」，不會出事，但預料他未必能「貼近現今的政治形勢行事」，更笑言現時立法會議員「體格要好fit」，料張志偉未必適合參與議會抗爭的「動作場面」。

亦有本身是社工的民主派中人指，相信社福界一席都是社總或社工復興的囊中物，但聽聞社工復興內無人有意參選，故張志偉的贏面被看高一線。該人士又指，雖然社福界的議席一向在選舉臨近，往往會有人突然「彈出」參選，但大多都屬「陪跑」，出線機率不高。