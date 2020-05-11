鄺俊宇澄清絕無向警掟水樽　楊雪盈力證清白：我係目擊證人

網民昨日（10 日）發起「母親節行街」及「和你 sing」活動，防暴警察以違反「限聚令」為由於多區商場驅散聚集人士，入夜後更在旺角拘捕過百人，其中包括民主黨立法會議員鄺俊宇。鄺俊宇昨晚在現場了解情況，遭警員推倒並以膝頭壓着他將其制服。警方其後表示，一名37歲鄺姓男子因向警員掟水樽涉「公眾地方行為不檢」被捕。 鄺俊宇今（11 日）發聲明表示，一直以議員身份在前線監察警方行動，並緩衝警方與市民之間的衝突，強調昨日絕對沒有向警方丟水樽，反遭警方以暴力的手法制服及帶走。

灣仔區區議會主席楊雪盈今（11日）在facebook表示，她是昨晚目擊證人，強調從影片中可看到鄺俊宇沒有丟水樽。楊雪盈指，事發時警方以胡椒噴霧驅散記者，「當中有一名長者夾在人群中間，鄺議員將長者由前線救出後，交給我引導他離開，其時雙手均沒有水樽。」

警方昨晚入夜後於旺角進行驅散行動，約晚上10時半，警方由彌敦道跑入西洋菜南街拘捕數人後折返彌敦道。鄺俊宇當時手持大聲公，在彌敦道近山東街交界了解情況，其間遭警方推倒，隨即有數名防暴警上前包圍，有警員以膝頭壓向其頭部及頸部，將他按在地上。

鄺俊宇其後被帶到紅磡警員，至凌晨被送往伊利沙伯醫院治理。立法會議員許智峯及後抵院了解，他稱鄺俊宇需要進行一系列檢查，暫未清楚因何事被捕，相關法律程序需交由律師處理。