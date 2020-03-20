策控辦增2職位檢視造價預算　鄺俊宇斥政府當財會「財仔會」

立法會財委會今日（20日）審議發展局、開設2個負責項目策略及管控辦事處的工程師常額職位，涉及約471萬元，以節省政府造價預算。民主黨鄺俊宇指策控辦成立後，超過70個基建工程仍然超支，批評政府「當我地呢到係財仔會」，「做特快批核」；公民黨譚文豪則質疑，該職位可有可無。朱凱廸其後提出中止討論，財會今午續會繼續討論。

謝偉銓表明反對撥款，指項目策略及管控並非工程師才懂得做，建築測量界亦有相關專才，質疑為何職位一定要工程師擔任，建議政府可考慮跨專業招聘，用人唯才。（資料圖片／林若勤攝）

成本管理辦事處去年4月升格為策略及管控辦事處，發展局工務科計劃為策控辦，開設1個首席政府工程師及1個政府工程師的常額職位，財會今日審議有關撥款。建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓表明反對撥款，指項目策略及管控並非工程師才懂得做，建築測量界亦有相關專才，質疑為何職位一定要工程師擔任，建議政府可考慮跨專業招聘，用人唯才。

公民黨譚文豪指出，其中一個增設的職位是由編外轉為常額，惟已空置接近一年亦運作正常，質疑該職位可有可無，開設職位是為了公務員內部升職之用，又指策控辦應先控制好自己的成本。發展局常任秘書長(工務)林世雄就回應指，由於缺乏人手，很多想法未能完全推進。

朱凱廸提出中止討論，指市民雖然不清楚策控辦的工作，但市民關心的是官員是否向市民問責，工作是否具透明度，及立法會與公眾可如何監察政府。（資料圖片）

朱凱廸提中止討論 批欠透明度

民主黨鄺俊宇指策控辦成立後，超過70個基建工程仍然超支，涉及6百億元，認為資源應用作協助社會上有需要的人士，而非「俾啲工程師攞晒去賴地硬」，「當我地呢到係財仔會」，駁斥指財委會並非做特快批核。

林世雄表示，零超支是辦事處成立的目標，但由於有些超支在項目開展初期經已發生，故用作衡量辦事處的成效未必實際，如沙中綫在2012年申請撥款時已有潛在超支因素。

朱凱廸提出中止討論，指市民雖然不清楚策控辦的工作，但市民關心的是官員是否向市民問責，工作是否具透明度，及立法會與公眾可如何監察政府；惟政府指成管辦2016年成立以來，共節省了270億元成本，卻以避免標籤效應為由拒絕透露細節，但市民關心的並非政府的「玻璃心」。