DSE歷史科｜有指「德國不會評納粹利多於弊」　事實上真係有？

文憑試歷史科日前開考，當中一條有關中日關係的試題，問及考生是否同意「1900-45年日本為中國帶來利多於弊」，引起社會熱議，被指附帶片面資料，令試題具引導性，亦傷害了中國大陸人民的感情和尊嚴，教育局更發出聲明譴責，並要求考評局取消有關試題。 一向緊貼時事的全國政協副主席、前行政長官梁振英，昨日亦在Facebook發文，批評教協強詞護短，又舉例指德國或以色列的歷史科公開考試，不會出現「納粹為猶太人帶來的利多於弊」的試題。 惟《香港01》記者翻查德國薩克森-安哈特（Sachsen-Anhalt）州政府2010年考試題目，當中內容引述歷史學家Norbert Frei的觀點，「納粹政權的現代性，受到廣大德國人認可」，並讓考生就其觀點作評論。

梁振英昨日在Facebook撰文，反問教協等為該受爭議試題辯護的人，在德國或以色列的歷史科公開考試會否出現「『1941 - 1945年間，納粹為猶太人帶來的利多於弊。』你是否同意此說？」的試題，似是要論證考評局的試題觸及中國人民傷感之處。

梁振英昨日在Facebook撰文，反問教協等為該受爭議試題辯護的人，在德國或以色列的歷史科公開考試會否出現「『1941 - 1945年間，納粹為猶太人帶來的利多於弊。』你是否同意此說？」的試題。

惟記者找到一份由德國薩克森-安哈特州政府設計的2010年考試題目，當中內容引述歷史學家Norbert Frei指，「納粹政權的現代性，受到廣大德國人認可」，並讓考生總結其觀點、將觀點套入有關時代背景以檢視兩者的關係，及討論Norbert Frei的觀點「納粹所犯下的罪行亦是基於該政權的現代性」。

Norbert Frei於德國耶拿大學（ University of Jena）教授近現代史，主要研究第二次世界大戰後德國社會如何理解納粹主義和第三帝國，是德國納粹政權歷史的研究權威，2005年接受德國外交部委任，徹底研究納粹政權外交部門的歷史以及對1945年二戰結束後的影響，著有《國家社會主義有多現代？》等書籍。