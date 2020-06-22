國安法｜葉劉料特首委任法官前　先徵首席大法官意見　設特別法庭

港版國安法草案說明上周公開，提到行政長官將委任負責審理國安法的法官。曾任保安局長的新民黨主席葉劉淑儀估計，特首在委任法官前將詢問律政司或首席大法官的意見。 葉劉淑儀指，國家香港就國安法立法是要行使主權，維護國家安全，又指中央在「少之又少」的特定情況下才會行使管轄權，強調香港現行法例不包括國安法提到的四項犯罪行為，認為立法有兼顧兩制差異，並盡可能用普通法原則。

葉劉淑儀。（羅君豪攝）

在特首委任法官的事件上，葉劉表示，本港最高級的兩名法官一向都由特首委任，再由中央任命，她相信將來特首挑選法官審案時，會尋求律政司意見。她引述2009年司法覆核的案例指，法庭裁定了律政司有權指定案件到哪一級的法院審理。她解釋，國安罪行在香港以往極少被檢控，加上港版國安法的4項罪行以往沒有，很多法官沒有相關經驗，所以她相信特首可能會問律政司意見到哪法庭審，或問大法官意見，委派哪些專責法官，換言之，有特別法庭。

葉劉提到，西班牙審理加泰羅尼亞的就獨立舉行公投的案件時，亦是委派了馬德里的憲法法庭審案；而英國2011年騷亂事件，前首相卡梅倫亦有召開特別法庭處理。

不過，葉劉認為現存的司法人員推薦委員會職權，並不包括新的國安法案件，因此她不認為國安法的法官委任需要徵得此委員會意見。

至於由中央委派的國安顧問，葉劉認為不應視之為干預，強調中央有權行使主權。她又提到，回歸之前有總督安全委員會，回歸後亦有行政長官安全委員會。她解釋，當年香港自己無權處理外交、對華等事務，故英國派了外交官來港當政治顧問，因此她認為，就算中央派人來港當國家安全顧問，亦是無可厚非。

至於何謂特別案件，葉劉指，按她理解中央的思維，是當中央認為在香港發生有嚴重影響中央的行為，目標針對中央時，中央沒理由完全沒有管轄權，但已最大程度兼顧普通法的原則。

另外，全國人大常委譚耀宗指，國安法草案將確立宣誓的確認書制度。葉劉認為確認書制度已由人大釋法基本法第104條所確立，料相關原則沒有變化，但將來的確認書可能問及更多細節。