稱本港下半年有望走出谷底　陳茂波：短期經濟前景仍不明朗

在新冠肺炎疫情的影響下，全球經濟活動均受影響，香港亦不例外。本地失業率及就業不足率上升，政府頻頻推出政策刺激經濟及保障市民。 工聯會今日（4日）舉辦「探討香港經濟及就業前景」圓桌會議，討論香港未來經濟前景及應對措施。財政司司長陳茂波批評去年的社會運動令本地及外國投資者擔心香港政治不穩的風險，重申港版國安法可藉住法律在制度上保護香港，免受危害國家安全恐怖主義活動威脅，確保「一國兩制」行穩致遠。

財政司司長陳茂波表示，由於海外疫情反覆，中美政經關係緊張，以及西方社會因港版國安法發起制裁行動，令香港短期會有不明朗及不穩定因素。（羅君豪攝）

陳茂波表示，香港經濟自2018年起就面對挑戰，包括中美貿易戰及環球經濟增長放緩，以及本地的社會運動及新冠肺炎疫情，故此本港經濟需要時間恢復，並希望社會能創造良好消費氣氛，改善經營環境。陳茂波又表示，如果疫情受控及社會維持穩定，本港經濟於下半年有望走出谷底，但由於海外疫情反覆，中美政經關係緊張，以及西方社會因港版國安法發起制裁行動，令香港短期會有不明朗及不穩定因素。陳茂波重申，現時的1萬元現金發放計畫已有570萬份申請，指市民將這筆款項用作消費，對本地經濟有一定提振作用。

香港科技大學經濟學系榮休教授雷鼎鳴則指，一個社會的經濟要有活力及創新，必須要依靠年輕人。他其後批評去年的社會運動除了破壞市面外，對香港的最大傷害是令本港年輕人學到「掟磚嘅策略」等對社會不利及沒用的能力，又指部分年輕人已經「返唔到轉頭」，沒有公司會聘請他們。他又歡迎這些年輕人前往收留他們的西方國家，以促進香港的人力資源「換血」，例如吸納內地精英人才到港工作。

科技將取代人力 冀政府助市民轉行

勞工顧問委員會勞方委員鄧家彪則表示，即使本港疫情好轉，基於因中港融合而受益行業已不能維持高增長，政治環境變化，以及科技取代人力等趨勢，故此依然對未來的經濟前景悲觀。鄧家彪要求政府加強工作行業間的流動性，方便市民轉換行業，以及港人在內地的國民待遇及保障，鼓勵市民到內地工作及發展。