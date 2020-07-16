立法會選舉丨梁美芬參選九龍西：不會容許癱瘓立會　將見招拆招

2020年立法會選舉舉辦在即，經民聯副主席梁美芬今（16日）今日宣布與經民聯深水埗召集人梁文廣、地區顧問陳國偉和社區幹事李超宇合組名單，參加九龍西地區直選。 同樣參選九龍西的建制派議員陳凱欣今日亦公布其競選團隊，包括九龍塘區議員何顯明、深水埗社區幹事陳麗紅、油麻地李文傑。陳凱欣指，他們都很關心經濟、民生、年青人向上流動等問題。

梁美芬指自己過去一直對亂局積極提出意見，例如應用其在公法、基本法、行政法的法律知識修改立法會條例，拆解內會癱瘓情況。（高仲明攝）

梁美芬的選舉工程以「護法治 惠民生 反攬炒」為口號，她指自己第三次爭取連任，以去年反修例運動期間示威者衝入立法會大樓為引入點，認為令她更覺得香港內耗不斷。

她表示議會文化逐年改變，任內發生五區公投、拉布、佔領中環等，2016年又有宣誓風波等，自己對「亂局」歷歷在目。梁美芬指，她過去一直對亂局提出積極意見，應用在公法、《基本法》、行政法的法律知識修改立法會條例，拆解內會癱瘓情況。此外亦將其應用在雷曼事件、各消費者事件等民生議題，將來會繼續協助立法恢復秩序，令香港回歸法治。

梁美芬續指，需留意民主派如何令議事規則無法運行，自己有能力「見招拆招」。她補充，留意到參選人表示會癱瘓立法會運作，認為如果選出一大批不接受「一國兩制」的議員，會毀滅香港。自己會竭盡所能，不會容許事情發生，「到時自己會出招」。

坦言選情險峻 避談陳凱欣參選

當被問及為何表示「選情不樂觀」，梁美芬並未正面回答，認為根據自己觀察，過去一年社會極為分化，香港社會已經是政治凌駕一切。雖然建制派雖然選情險峻，但建制派議員會義無反顧，在九龍西會爭取3席。

至於兩度被問及黨派共識協調，以及陳凱欣參選會否分薄九龍西票源，梁美芬並未回答。

陳凱欣今日公布其競選團成員，強調建制派希望取得三席不容易，指自己參選是越級挑戰。（網上直播截圖）

陳凱欣：建制望九龍西取三席不易 形容參選是越級挑戰

另外，早前宣布參選9月立法會選舉的現任建制派議員陳凱欣今日亦公布其參選團隊名單，食物及衞局前局長高永文是其顧問團總指揮、財經事務及庫務局前局長陳家強擔任顧問團總監。高永文指，期望陳凱欣繼續推動本港醫療系統發展，推動政府在防疫工作，例如社交隔離措施、進出口人流，提升檢測工作，令檢測更加普遍等；陳家強表示，現時經濟是前所未有地差，現時最重要是「向前睇」，期望陳凱欣令政府及立法會關注更多經濟、民生，為市民發聲。

陳凱欣之後介紹競選團隊，包括九龍西區議員何顯明、深水埗社區幹事陳麗紅、油麻地李文傑。陳凱欣指，他們都很關心經濟、民生、年青人向上流動等基本問題。她指，建制派今次希望在九龍西取得3席，對他們而言不是容易的事，強調自己參選是越級挑戰。