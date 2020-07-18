專訪︳團結香港基金：以科技重構藝術　倡訂完整藍圖、激發創新

新冠肺炎疫情下，市民生活出行大受影響，欣賞藝術品似乎顯得更為困難。香港藝術發展局獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，本月初宣布推出「Arts Go Digital 藝術數碼平台計劃」，資助香港藝團及藝術家藉科技發展數碼或虛擬的藝術內容，希望將科技引入藝術作品中，以嶄新的形式、更加方便地展示作品。 團結香港基金副總幹事黃元山、研究員蘇曉明接受《香港01》訪問，提出藝術、科技政策的倡議。他們認為，藝術和科技的結合是世界趨勢，通過科技激發藝術創新，藝發局的計劃是一個好開始，不過現時香港在這方面仍然處於起步階段，建議政府促進跨部門合作、制訂更清晰的政策藍圖，發展藝術科技；又指在經濟困難的當下，藝術科技可以激發創新潛力，亦是回應社會、幫助年輕人的一個出路。

黃元山、蘇曉明接受訪問，談及香港藝術科技政策藍圖。（資料圖片/團結香港基金提供）

以科技激發藝術創新 成新經濟支柱

「藝術科技」這概念在香港暫時未算十分普及。團結香港基金上月發表報告，指現代社會，「藝術」與「科技」兩者融合乃大勢所趨，是一個未來的藝術形態。黃元山向《香港01》記者補充：「兩者銜接，可以產生協同效益。藝術和科技走在一起，可以提供facilitation（便利化），更容易可以欣賞藝術作品。」電影業、電子競技等領域，也可以通過藝術科技，得到更多呈現空間。

他認為，政府第一步應先像英國、南韓、台灣等地一樣，建立完整的藝術科技政策藍圖，內容包括建立有針對性、恆常性的基金，撥款資助相關工作者；建立基礎建設，例如建立數據庫，讓外地的藝術工作者找本地單位合作時容易一點，以及加強研究、實驗的測試場所；打造跨界數碼文化平台支援業界發展，促進文化界與科技界合作等。

「這些政策有些是階段性的，有些是恆常性的。文化和創意產業現時約佔香港GDP的5%，發展藝術科技，可以形成可持續的市場運作，形成eco-system（生態系統），成為香港未來經濟發展的重要支柱。」黃元山如是說。

談到發展藝術科技，可能涉及商務及經濟發展局、民政事務局、創新及科技局。港府近年不時被質疑，一談及跨部門合作，就會涉及舊有的官僚問題，效率未如理想。黃元山表示作為智庫，當然要先提出具建設性的倡議，希望政府日後可以理順相關工作。

團結香港基金建議，政府須先訂立完整的藝術科技政策藍圖。（團結香港基金報告截圖）

科技可作為藝術新形式

將藝術與科技二者結合，是一種較新的意念。但傳統藝術作品，是否所有元素都適合以科技形式表達？

蘇曉明表示，這可以從兩方面看。一方面將科技融入藝術中，可以對一些傳統藝術作品添加新的元素，例如在英國、法國，有一些博物館會利用科技，將傳統作品以嶄新的形式表達：「你可能會見到畫中的蒙娜麗莎跳出來，與觀眾互動；也有一些畫廊，會利用科技分析觀眾的反應。」

其二，她指科技本身亦是藝術的一種方式：「藝術其中一個元素，是尋求突破。當然，沒有人會強迫作者加入科技元素，但這（科技）可以為藝術家提供additional option（額外的選項）。」

團結香港基金指出，藝術科技的結合，是世界大趨勢。（團結香港基金網頁圖片）

升級轉型 成年輕人新出路

這一系列的政策願景，似乎都需要政府牽頭推動才有成果，那官方目前態度是否積極？

黃元山指，在研究藝術科技發展的過程中，和不同的持分者，包括政府官員溝通過，暫時官方未有提供具體的計劃，但認為藝發局近日推出的資助計劃，是一個好開始，與藝術科技的概念一脈相承，因此相信目前的發展方向是正面的。

在社會矛盾尖銳、經濟環境困難的當下，或許會有人認為談藝術科技發展相對奢侈。不過黃元山認為，許多年輕人都熱衷於藝術結合科技的工作，將來藝術科技也可成為經濟的新載體，在香港一個如此高樓價的地方，為年輕人提供新出路。