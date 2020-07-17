離島、黃大仙民政專員換人　手握新東、港島立法會參選人入閘命運

政府今日（17日）表示，原任保安局助理秘書長楊蕙心將於明日（18日）接替李炳威出任離島民政事務專員。而原任政制及內地事務局助理秘書長黃智華則會接替江潤珊出任黃大仙民政事務專員。 政府早前刊憲，委任各立法會選舉界別的選舉主任，其中5個地方直選的選舉主任角色，會由其他區份的民政事務專員「跨區」兼任，其中港島選舉主任會由黃大仙民政事務專員出任，新界東選舉主任則是離島民政事務專員。換言之，楊蕙心及黃智華將分別掌管新東、港島參選人「入閘」命運。

過去負責處理DQ的選舉主任，一般都是由該區民政事務專員出任，惟政府上月刊憲，5個地方選區的選舉主任角色將會調整，互相「跨區」執行。

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立法會換屆選舉今年9月舉行，外界關注會否有候選人在入閘前遭「DQ」（取消資格）。

過去負責處理DQ的選舉主任，一般都是由該區民政事務專員出任，惟政府上月刊憲，5個地方選區的選舉主任角色將會調整，互相「跨區」執行。其中港島選舉主任會由黃大仙民政事務專員出任，九龍西選舉主任是中西區民政事務專員，九龍東選舉主任是九龍城民政事務專員，新界西選舉主任是沙田民政事務專員，新界東選舉主任則是離島民政事務專員。

政府表示，楊蕙心於1998年加入政務職系，曾於多個政策局和部門工作，包括前教育統籌局、民政事務總署、前政制事務局、前衞生福利及食物局、民政事務局、政制及內地事務局、政務司司長辦公室和財經事務及庫務局。她調任離島民政事務專員前為保安局助理秘書長。

黃智華於2009年加入政務職系，曾於多個政策局和部門工作，包括運輸及房屋局、商務及經濟發展局和民政事務總署。他調任黃大仙民政事務專員前為政制及內地事務局助理秘書長。