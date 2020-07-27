《人民日報》：「攬炒派」圖奪「35+」喪心病狂　沒建設香港之心

《人民日報》海外版發表評論文章，題為「香港需要什麼樣的立法會？」，文中指民主派大搞非法「初選」，意圖「偷步」，嚴重破壞立法會選舉公平公正。 文章指，泛民妄圖奪取立法會「35+」癱瘓特區政府，「絲毫沒有建設香港、改善民生之心」，形容民主派的「終極攬炒」是窮途末路者的喪心病狂。

16名勝出民主派初選的候選人，日前舉行記者會，表示他們組成的抗爭派已在初選中成為主流。（李澤彤攝）

點名批戴耀廷

《人民日報》評論文章指，「攬炒派」大搞非法「初選」，意圖「偷步」嚴重破壞了立法會選舉的公平公正﹐指其圖謀以「立會過半」為武器否決財政預算案、癱瘓特區政府運作，妄圖奪取立法會「35+」，「卻絲毫沒有建設香港、改善民生之心」。

文章提到，初選搞手戴耀廷稱「反對派的『天職』就是反對」，此說法是偷換概念，強調反對派不能「為了反對而反對」。文章又批評「攬炒派」進入立法會的目的即為癱瘓政府，「只破不立」侵害整個香港的利益，是窮途末路者的喪心病狂。

文中表示，英國在撤離香港前大搞「民主」，不過是將「民主」作為繼續插手香港事務的手段，而中央政府出於對香港歷史文化、經濟制度和生活方式的尊重，賦予香港在「一國兩制」框架下高度自治的權利。文章指，高度自治不是完全自治，更不是獨立，「一國」是香港的政治底線，任何時候都不能觸碰。