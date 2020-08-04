國安法〡稱未來工作要撥亂反正　林鄭：若不維護一國難談其他東西

《港區國安法》已實施，其中第十條規定，香港特別行政區應通過學校、社會團體、媒體、網絡等開展國家安全教育，提高香港特區居民的國家安全意識和守法意識。特首林鄭月娥邀請前立法會主席范徐麗泰到禮賓府，討論香港教育問題。 范徐麗泰稱，過去二十多年有太多不正確的報道，亦有心誤導言論。她指已向教育局建議，應讓老師了解甚麼是「一國兩制」、憲制地位及人大常委會的職能等，待老師掌握後再教導學生，形成不易被誤導的氣氛。林鄭月娥同意有關說法，強調政府非常重視教育，這三年亦投放相當多資源。

范徐麗泰認為，過去大家認為要「以和為貴」，想社會較少紛爭就避而不談，結果造成今日局面。（林鄭facebook）

范徐麗泰稱，過去大家認為要「以和為貴」，想社會較少紛爭就避而不談，結果造成今日局面。她稱「人地不會因為我想和解而和我和解，佢會用我想和解的契機來做更多破壞與市民之間的信譽。」

林鄭又指，早前接受訪問時曾稱未來兩年工作要「撥亂反正，正本清源」，她稱「一國兩制」要說清楚，「一國是那個根、那個本，這個是底線來」，若對「一國」不維護、不效忠，很難談其他東西。林鄭認為，不論是《港區國安法》、《國歌法》，都要從《憲法》和《基本法》的關係開始談起。