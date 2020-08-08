美國制裁｜行會成員不擔心　葉劉指影響微　湯家驊：中方不應反制

美國財政部昨日（7日）宣布，制裁包括特首林鄭月娥在內11名中港官員，並詳述各人被制裁的理由。被制裁人士的所有在美私人財產及利益，以及直接、間接持有50%或以上份額的在美或由美國人控制的合資財產及利益，均需要向OFAC（財政部外國資產管制辦公室）申報，並禁止美國人及企業，與受制裁人士在美資產、公司或個人有任何金錢、服務與產品往來。 行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀認為，有關制裁只會為港府官員帶來心理上的打擊，因他們早已於利益申報中表明在美國沒有資產，故實質影響輕微，更沒有影響香港作為國際金融中心的地位。

另一行會成員、資深大律師湯家驊回應時批評制裁做法過份，認為美方不顧港府官員私隱。（資料圖片／林若勤攝）

葉劉接受《香港01》查詢時表示，相信美國今次主要是針對港府的執行官員，她以陳國基為例，相信他是因為身兼國安委秘書長才被制裁，並非因為特首辦主任一職。

至於會否擔心有下一輪制裁名單，或牽涉行會成員，葉劉強調並不擔心，而自己在美國沒有任何資產，又認為行會成員只是特首的顧問，並非執行官員，「即使立法會議員都不會被制裁，除非日後政府就《基本法》23條立法，到時美國可能會制裁全部立法會議員。」

▼美國制裁中港官員名單及理由▼

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湯家驊批制裁屬政治手段 「小人行為」

另一行會成員、資深大律師湯家驊回應時批評制裁做法過份，認為美方不顧港府官員私隱，公開其身份證號碼及住址，屬於政治手段，並因為美國司法系統並不能制衡行政機關，對此感到悲哀。

湯家驊認為，中國不應採取反制措施回應「小人的行為」，他不擔心美方會進一步制裁其他港府官員或行會成員，自己在美國沒有資產。

對於有分析指Facebook等社交媒體或會刪除被制裁官員的帳户，湯家驊說，自己看完整份行政命令，認為美國只針對被制裁官員在資產上的交易，暫看不到會影響網上社交帳户。