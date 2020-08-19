CIC關注組斥入境處歪曲事實　張超雄：CIC已陷人道危機

入境處早前反駁，轄下青山灣入境事務中心（CIC）對被羈留人士作出非人道對待的報道。CIC關注組今（19日）聯同立法會議員邵家臻和張超雄，召開記者會批評入境處歪曲事實，直言CIC已陷入人道危機。 同時，關注組亦發布CIC羈留者待遇問卷調查，當中有七成半受訪者表示於CIC所受的待遇非人道。

邵家臻（中）質疑，入境署發出歪曲事實的新聞稿，反駁傳媒「歪曲事實」，是否受到其他上級「泰山壓頂」。（梁子傑攝）

調查指七成半受訪者稱CIC待遇非人道

CIC關注組訪問了百名羈留者丶曾受羈留者以及曾到CIC的探訪者。調查報告顯示，有七成半受訪者表示於CIC所受的待遇非人道，近半受訪者稱被拒絕就醫，近四成半稱該中心待遇差劣，有近四成稱受到中心人員言語或肢體暴力，並無法知悉新聞。

現有十名羈留者仍在進行絕食行動，關注組稱早前已有兩名羈留者不適送院，並有表示在中心內受到言語或肢體暴力。關注組引述有羈留者除了被打外，亦頻繁受到言語暴力，有中心人員用具侮辱性及涉種族歧視字眼的言語，持續斥罵他們。關注組亦表示，中心內環境差劣，陰暗潮濕，羈留者掠衣難乾，有羈留者需穿上發出異味並濕透的衣服生活。

上月7日，CIC關注組等約50人到入境事務中心聲緩絕食人士，立法會議員邵家臻、張超雄亦有到場聲援 。（資料圖片／馬煒傑攝）

指羈留者投訴無門 因而絕食

另外，關注組指，CIC關注組及3位議員張超雄、邵家臻、朱凱廸早前與入境處的緊急會面上，入境處相關人士已承認羈留倉有鼠患、有男醫對穆斯林女性作全裸搜身、有需要藥物人士遲遲未能得到治療等不當問題，而羈留者因害怕被職員懲罰、或已多次投訴無門，而不循官方途徑投訴，反而用上絕食此自殘手段作出控訴，要求獲釋。

張超雄指，CIC已陷入人道危機，批評入境處歪曲事實 ，權力過大，亦無制衡，而羈留本應在極端情況下才使用，無限期羈留屬於酷刑，違反《聯合國禁止酷刑公約》。他希望，CIC能夠公開羈押者可能對社會構成威脅或帶來治安上的風險，莫令只犯輕罪的羈留者亦要長期被羈留。

張超雄（右）批評入境處歪曲事實 ，權力過大，亦無制衡，而羈留本應在極端情況下才使用，無限期羈留屬於酷刑，違反《聯合國禁止酷刑公約》。（梁子傑攝）

邵家臻質疑，入境署發出歪曲事實的新聞稿，反駁傳媒「歪曲事實」，是否受到其他上級「泰山壓頂」。他希望，盡早釋放羈押者，改善他們的待遇，並修改不人道的羈留規定。

關注組冀入境處承諾採取有效行動，並與各界合作，改善羈留與醫療安排，並指已向聯合國有關人權組織提交緊急報告。

青山灣入境中心（Castle Peak Bay Immigration Centre，下稱CIC）位於屯門咖啡灣，是用作接收逾期居留人士的羈留中心，並對他們作出審查、安排有關法律文件及補充辦理旅行證件程序、遣送及遞解離境等事務。

入境組否認指控 斥媒體捏造事實

入境處早前深夜發表新聞稿，並對報道提出三點反駁。第一點，網媒無理指控「無限期羈留免遣返聲請人」。第二點，有羈留人士已斷水七日或被單獨羈留之說，不符事實。第三點，網媒未有考慮個案涉非法入境、逾期逗留、曾犯嚴重罪行者，獲釋後可能再犯罪或潛逃，構成治安風險。

政府根據法院訂立的相關法律原則（包括普通法的Hardial Singh原則）制訂羈留政策。入境處按有關的羈留政策，考慮政策下的相關因素及個別個案的情況，以決定是否羈留個別人士。入境處並會按現行機制，就每宗羈留個案作定期及適時的覆檢，以決定是否繼續羈留，並會書面通知有關人士覆檢的結果及理據，及與其進行會面解釋相關情況。入境處執行的羈留政策載於部門網頁予公眾查閱，當中訂明在考慮是否羈留個別人士時，處方會就個別個案的所有事實和情況作出考慮，包括個案正等候的相關程序能否在合理時間內完成、有關人士是否曾犯嚴重罪行，會否對社會構成威脅或帶來治安上的風險，和是否有機會潛逃或再次干犯罪行等。