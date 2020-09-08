新冠肺炎丨張宇人：兩周前已應放寬限聚令　飲食界嘆酒吧復業無期

政府今日（8日）宣布新一輪防疫措施，由周五（9月11日）起，將食肆每枱人數由2人放寬至4人，限聚令亦會放寬至4人，並重開多類處所，惟酒吧、派對房間、夜店、夜總會、卡拉OK及泳池等仍要繼續關閉。 自由黨主席、飲食界議員張宇人回應指，早於兩周前就應將食肆每桌人數放寬至4人。香港中小企食店聯盟召集人、公民黨林瑞華則指，酒吧仍未能重開，情況不單嚴峻，甚至可用「死」來形容。

▼9月11日起放寬措施▼

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張宇人表示，業界願意進一步配合措施，例如向每枱食客提供即棄餐具、提供熱水清洗碗碟等，又指夜總會等處所亦願意自律，例如限制晚市客人最多逗留2小時。身兼行會成員的張宇人直言，一直不理解為何禁止晚市，更指全面禁堂食「沒有理據」。

林瑞華則指，放寬限枱令至4人，相信食肆的營業額或可回復五至六成，但認為食肆營業時間至少延長至晚上12時，坦言不明白限於10時之前有何邏輯。

他又指，酒吧已無法營業兩個多月，政府一分資助也沒有向業界發放，完全沒有生意可言。他指第二輪防疫抗疫基金中，政府已批出80億元作為撥備，認為政府應馬上運用撥備協助業界。