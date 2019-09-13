政府報喜：港獲評最自由經濟體　評核機構：鎮壓民主示威威脅法治

國際評級機構惠譽上周五（6日）調低香港的信貸評級，由「AA+」降至「AA」，評級展望為負面，是24年來首次調低本港評級。不過，港府周四晚（12日）發出「好消息」，指加拿大智庫菲沙研究所（Fraser Institute）公布《世界經濟自由度2019年度報告》，再次將香港評為全球最自由的經濟體。 不過，研究所提及內地干預及暴力鎮壓爭取民主的示威，嚴重威脅香港法治，危害香港的高排名。港府對此表示反對及遺憾，斥「有關言論完全沒有客觀事實根據」。

加拿大智庫菲沙研究所公布《世界經濟自由度2019年度報告》，香港再獲評為全球最自由的經濟體。（資料圖片 / 高仲明攝）

政府發言人指，報告的五個評估大項中，香港在「國際貿易自由」及「監管」均排列首位，反映港府「一直堅定地建立一個自由經濟體及提供公平營商環境的決心」，強調政府會竭力鞏固香港固有的體制優勢，包括法治傳統、自由的貿易和投資制度、簡單低稅制、良好的營商環境及高效的政府。



不過，發言人對菲沙研究所有關本港法治的言論，表示反對和遺憾，直至批評「完全沒有客觀事實根據」，重申自1997年7月1日中國對香港恢復行使主權以來，港府一直嚴格按照《基本法》的規定實行「港人治港」、高度自治，「一國兩制」得到全面和成功落實；人權和自由在香港受到《基本法》、《香港人權法案條例》及其他法律的充分保障。

政府：國際法律界信任香港司法和法律制度

當局指出，香港有自己的法律制度，由法院行使獨立司法權（包括終審權），法治和司法獨立均得到憲制保障，一如香港市民日常行使的基本權利和自由，包括言論自由及和平集會的自由；來自其他普通法司法管轄區頂尖法院的傑出法官願意加入香港的終審法院，而且香港的案例不時在海外的法學研究和討論中獲引用，說明國際法律界信任香港司法和法律制度是健全和高質的。發言人強調，香港在法治方面的良好信譽，自1997年以來一直反映於其他國際排名機構的相關報告中。

對於研究所提及內地干預及暴力鎮壓爭取民主的示威，嚴重威脅香港法治，危害香港的高排位，港府則表示反對及遺憾。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

發言人又表示，遺憾見到近日的事件中，有示威者偏離和平表達的方式，並訴諸加劇的暴力手段，而香港警方「必須採取合法及合理的武力以維持社會秩序」，強調特區政府致力遏止暴力，以保障市民的生命和財產；同時會與社會保持對話，以適合社會的方式尋求共識。

《世界經濟自由度年度報告》自開始發布以來，香港一直位列榜首。而2019年度報告中，其他國家及地區的排名包括日本第17位、台灣第19位、中國內地排名第113位。