政府刊憲　林鄭撤終院非常任法官施覺民委任　政府：沒提原因辭任

政府今早（18日）刊憲，特首林鄭月娥撤銷終審法院非常任法官施覺民的委任，自本月2日生效，較原定的委任期時限提早約2年結束。 特首辦回覆指，施覺民法官在9月2日向行政長官提出辭任終審法院非常任法官，且沒有提及辭任原因，因此行政長官按有關法例撤銷施覺民法官的委任。

終審法院非常任法官施覺民被撤銷委任。（香港律師會）

施覺民是澳洲公民，現年74歲，他在悉尼大學取得一級榮譽文學士及法學士學位，在1980年開始以大律師身分執業，並於1986年獲委任為御用大律師及在1997年署任新南威爾士副檢察長。施覺民其後在1998年獲委任為新南威爾士首席法官， 並一直擔任該職位至 2011 年 5 月，直到2013年成為終審法院非常任法官。

特首林鄭月娥去年7月接納終審法院首席法官建議，將施覺民的終院非常任法官任期延續3年，至2022年7月29日，今次撤任提早近2年。

《香港終審法院條例》規定，政府設有1份非常任香港法官及1份其他普通法適用地區法官的名單。非常任法官的任期為3年，而特首可根據終審法院首席法官的建議，將非常任法官的任期延續1次或以上，每次續期為3年。