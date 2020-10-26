政府推展覽業場租百分百資助　業界冀延長計劃覆蓋11月展覽旺季

新冠肺炎疫情衝擊下，多個會議及展覽項目延期或取消，政府早前宣布將啟動「會議展覽業資助計劃」，向主辦機構在會展和亞洲國際博覽館舉辦的展覽和國際會議，提供百分百的場租資助，不設上限，為期12個月至2021年10月2日。 香港展覽會議業協會副會長張瑞富指，自從今年7月疫情第3波再爆發，不少展覽及會議要延期，業界面對非常沉重的打擊。他指，固然歡迎政府推出措施，但由於展覽業延期亦要配合一整年的展覽周期，不少重大的展覽都到明年10月至11月中才舉行，因此希望政府延長場租資助的時間，強調並非要求增加政府的已撥款項。

該會常務副會長黎可怡表示，政府從10月開始資助計劃的當下，口岸仍未獲大規模開放，對於吸引外商來港未如理想。她提到，近期本來都有不少展覽將開始，但在疫情下需要取消，希望可於明年同期重啟。

本身是康亞有限公司執行董事的張瑞富指，政府宣布推出支援的訊息太突然，對業界而言，措施的細節對他們未必太貼切，因為不少較大型的展覽會都不包括在內，又提到亞博館被用作建立醫院的設施，據悉至明年1月7日才會重開。張瑞富表示，每年10月至11月的展覽會，會用上會展及亞博館的所有展館，故每年第四季對展覽業很重要，建議政府考慮擴展資助期。

黎可怡（右）強調，延長資助計劃對政府而言可行性高，因預料政府在立法會財務委員會已批出10.2億元推行會議展覽業資助計劃，預料該款項在12個月的期內本身不會用盡。（周禮希攝）

稱延長資助計劃無增港府壓力

黎可怡強調，延長資助計劃對政府而言可行性高。她解釋，政府在立法會財務委員會已批出10.2億元的資助額，預料該款項在12個月的期內本身不會用盡，他們只是建議延長申請，不是要求「加碼」。

黎可怡引述統計指，會展經濟佔了本港 2.3%GDP，認為隨著主辦展覽工作重啟，連帶相關保安、建築等產業鏈亦可受惠，更可帶動外國旅客來港旅遊、餐飲業等。她又稱，參展商不時需要提供優惠，吸引海外買家，建立合作關係，包括現金、酒店花費等，在有資助之下，業界的開支花費會較有彈性。