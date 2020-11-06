政府疑再「妥協」　 環境局撤「開位」　泛民：與建制「扯貓尾」

立法會財務委員會今日（6日）開會，繼上周財經事務及庫務局臨時宣布，撤回兩個編外職位轉為常額職位的撥款，環境局今日在會議上亦「照辦煮碗」，在會議開始後宣布撤回「開位」項目。 環境局副秘書長楊碧筠在會上指，考慮到項目早前已討論了3小時，加上今次會議再聽到議員提出不同意見，故局方決定撤回。

陳健波表示，會前得悉局方有意撤回項目，他呼籲局方日後要及早撤回項目，不要猶豫不決。（資料圖片）

環境局原建議將一個編外職位轉為常額，以推動可再生能源及電力市場長遠發展工作。今日會議甫開始，民建聯陳克勤質疑，「點解要花幾廿萬開位支持你推動電力市場，如果局方說服唔到我，我好難支持」。

在陳克勤發言後，財委會主席陳健波指，有關項目已討論了約3小時，至今無議員表示支持，詢問當局有否考慮如何處理。 楊碧筠回應指，今次會議聽到議員提出不同意見，局方決定撤回項目，以便更周詳檢視建議。

民主派議員隨即質疑，政府與建制派是否「扯貓尾」，希望局方解釋何時決定撤回有關項目。財經事務及庫務局副秘書長劉震表示，政府曾數次撤回撥款項目，包括早前的海洋公園54億元撥款，他明白現時項目情況與當初有別，故議員支持有變是可以理解。

陳健波最後表示，會前得悉局方有意撤回項目，他呼籲局方日後要及早撤回項目，不要猶豫不決，否則只會「好心做壞事」。