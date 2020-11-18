【請特首找數】說好的與民同行呢？請由「撕裂2.0」回到真Connect

「其實大家不太擔心你是CY 2.0，其實社會最擔心的是，如果你當選，我們香港社會會變成撕裂2.0。」這是前財政司司長曾俊華於2017年特首選舉論壇中，向林鄭月娥的一番寄語，相信不少讀者仍對此記憶猶新。 施政報告下周三（11月25日）發表，特首林鄭月娥本屆任期亦剩下約一年半。《香港01》從多個角度分析林鄭月娥上任至今，有哪些未能兌現對港人承諾的「走數」之處，作出提醒及建議。其中加深社會撕裂，可算林鄭在任期間最大「政績」，與其競選口號「同行」、「We Connect」形成鮮明對比。 究其根本，林鄭月娥未有意識到，要解決香港深層次問題，並不可能靠公關解決，而是需要深刻的改革，重構社會價值。要是社會資源分配的結構不改善、政治撕裂沒有縫補好，一時間的平靜純粹是更大風暴來臨的先兆，去年的反修例示威，正好體現這點，希望林鄭及整個高層官僚系統現時都能體會到且深切糾正，以免香港有日再陷入「內戰」深淵。

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暴風雨前的短暫寧靜 港府輕視民生種禍根

林鄭月娥上任初期，政治氣氛一度緩和，政界一片「大和解」的風聲，希望走出梁振英時代行政立法對立、社會撕裂的局面。此時街頭示威失去方向，政治爭議如一地兩檢、立法會議事規則修改皆引不起太大波瀾。林鄭本人亦嘗試向泛民主派伸出「友誼之手」，2018年3月民主黨黨慶，林鄭罕有應邀出席（一度引發捐款三萬元的熱話）。據香港民意研究所數字，林鄭月娥上任首年，民望從未跌穿50分水平，上任初期評分更高達63.6分。

林鄭依靠公關技巧、公共交通津貼等民生政策，安然渡過首年任期。社會表面平靜，然而背後潛藏的房屋土地資源分配不公、樓奴遍野等深層次問題不曾解決。林鄭月娥上任初期大張旗鼓的「土地大辯論」，聲稱要從短、中、長期解決香港長久以來的土地問題，但政府拋出的解決主方案，即公私營合作，被社會人士形容為「劣跡斑斑」，收回私人農地、粉嶺高爾夫球場等的民間訴求，又未有直面，引起社會普遍失望，認為政府向巨富階層或利益集團屈服。

青年「no stake」對社會有離心 責任在誰？

林鄭去年8月見記者時曾聲稱，部分人可能覺得自己在社會上「不是持份者」（no stake），從而破壞香港經濟，即示威陣營聲稱的「攬炒」。但許多人都認為，激烈示威行為固然不值得鼓勵，惟政府有更大的責任去解答：到底是誰人坐視產業單一、青年向上流動困難等問題，導致他們連覓個安居之所都難，出現「反正都無嘢好輸」的心態？當議員好言相勸，建議政府盡快收回地產商農地規劃建樓時，是誰人以「會遭司法覆核」為由諸多推搪？當香港連續十年成為全球樓價最難負擔城市，存錢買樓需要不吃不喝20.8年時，政府只懂談超遠期的「明日大嶼」計劃，有沒有真正重視過市民燃眉之急？如果以上答案，都與政府輕視民生問題有關，那麼，政治風波一發不可收拾，反對陣營選擇走最激進路線，社會深陷黃藍「誓不兩立」的痛點，最大責任是否應該在政府身上？

歸根究柢，香港社會今日之所以如此撕裂，政治問題固然是導火線，但政策不公義，社會不平等，市民生活沒有安全感，才是所有問題的共同根源。

香港土地房屋問題極為尖銳，是社會深層次矛盾其中一個來源。（資料圖片）

為政者須懂調和不同陣營 而非火上加油

讓社會撕裂更進一步的是，林鄭處理危機時往往給人的印象是「鬥爭思維」過強，忽略政治人物所需的同理心。曾俊華前競選軍師羅永聰曾表示，作為政治領袖，其中一個重要條件是「和到人」，令人心悅誠服接受其領導。然而，林鄭在修例風波至今多次政治危機中，顯然未能做到。

舉一些明顯例子：去年11月中全港大三罷、堵路，市面一片混亂，11月12日有記者問到會否宣布停課，林鄭稱不能貿然停止社會活動，否則就中了示威者的「圈套」，但事隔一天政府還是要「死死地氣」宣布停課；在多場暴力衝突中，林鄭對於警察或藍營人士被襲反複譴責、仔細描述，但對於藍營民間人士的嚴重暴力行為，如將軍澳連儂牆斬人案、太古城趙家賢遇襲案，則輕輕一句帶過甚至隻字不提，被指控未有公平地對待不同陣營。

去年至今，黃藍陣營互相仇視程度比林鄭上任前有過之而無不及，不同政見人士毆鬥、惡意造謠抹黑敵對陣營、家庭因政見鬧翻等事件屢見不鮮。誠然在社會撕裂過程中，泛民政客亦有推波助瀾的責任，但作為政府，有更大責任在不同陣營之間找出平衡點並嘗試調和，而非火上加油。這種劍拔弩張的社會環境，林鄭作為特首，有不可推卸的責任。

去年的反修例事件不過是一個導火線，讓長年累積的民怨一觸即發。（資料圖片/羅君豪攝）

「重新出發」不能靠公關 靠做實事疏導民怨

社會一大堆深層次矛盾、公共政策和政治制度缺陷未能解決，撕裂程度空前，林鄭政府到海外聘請公關公司「宣傳香港形象」。政府於6月底公布，國際公關公司Consulum FZ LLC（Consulum）經招標程序投得「香港重新出發」公關服務合約。然而Consulum被揭發專門為專制政權「洗白」，該公司其中一個大客戶，正是涉嫌肢解《華盛頓郵報》記者卡舒吉過後的沙特阿拉伯王室，令港府未改善到形象，先令形象扣分。

其實，政府如真的想香港「重新出發」，聘用公關公司只是旁枝末葉，甚至是旁門左道。解決問題的「王道」是痛定思痛，下最大決心改善經濟民生，特別是花最大力氣去緩解即將爆煲的房屋問題，盡快疏導民怨，這樣林鄭才有望由「撕裂2.0」變回「真‧Connect」。