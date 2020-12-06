政壇諸事町｜黃藍FB群組被刪　民建聯籲Save HK支持者轉戰微信

近日多個Facebook群組傳出違反《社群守則》中的仇恨言論被停用，其中超過12萬成員的地區群組「Tai Po大埔」（大埔谷）日前被停用，惹來大批網民不滿，表明會加入「大埔」MeWe群組以示不滿。 另外，有超過20萬成員的親建制專頁「Save HK」同樣被停用，民建聯今天（6日）隨即在facebook表示，為避免他們與大家一夜「失聯（失去聯繫）」，呼籲立即關注「民建聯 香港」的微信公眾號，並轉發至朋友圈。

Facebook指「Tai Po大埔」未有遵守《社群守則》中有關仇恨言論的規定，因此被停用。（網上圖片）

據網上圖片顯示，Facebook指「Tai Po大埔」未有遵守《社群守則》中有關仇恨言論的規定，因此被停用該群組。FB又指，已收到群組管理員要求查核決定，有結果會再通知。《香港01》今日在搜尋位置輸入「Tai Po大埔」，已未能找到相關群組。「Tai Po大埔」群組成立多年，有逾12萬成員，主要分享區內資訊和好人好事，立場被指「偏黃」。

另一個親建制專頁「Save HK」，有超過20萬成員加入，該專頁同樣突然被封，管理員隨即建立新專頁「Save HK 救救香港」，截止今日下午已經有6萬人加入。民建聯今日隨即在facebook發文，指今日凌晨有「震撼愛香港、正常人朋友圈子的消息」，就是「Save HK」群組突然被「關門」。民建聯稱，為避免他們與大家一夜失聯，呼籲大家立即關注「民建聯 香港」的微信公眾號，並轉發到朋友圈，通知身邊朋友。帖文更hashtag「正常人圈子」、「關注民建聯微信公眾號」。

民建聯在facebook表示，為避免他們與大家一夜失聯，呼籲立即關注「民建聯 香港」的微信公眾號，並轉發至朋友圈。（民建聯fb）

除「Tai Po大埔」和「Save HK」外，早前亦有不少擁有逾萬名成員的群組同樣突然被封，包括30萬成員的「小心駕駛（討論別人駕駛態度）」、逾20萬成員的「天下貓貓一樣貓」以及約3萬名成員的「沙田之友」，其中「天下貓貓一樣貓」的群組現已被解禁。