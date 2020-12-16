龔如心千億遺產　建制批6千萬管理費太高　促加快處理變失業基金

已故華懋集團主席龔如心留下千億遺產，終審法院於2015年裁決由華懋慈善基金以受託人身份持有，律政司司長和基金董事會須制訂遺產管理計劃，包括成立監管機構，以確保遺產按遺願作慈善用途，惟至今仍未成立。 經民聯立法會議員梁美芬今日在立法會提出口頭質詢，要求加快處理有關程序，令遺產盡快作慈善用途，甚至幫助受疫情影響的市民。 鄭若驊指，由於已進入法庭程序，需要與訟人提交誓章才可開庭處理，她亦希望盡快，但未交誓章無法開庭，故要等到明年5月，才可開庭處理。她強調除非法例要求，有關慈善安排、捐款均由機構自行管理，律政司司長無權力指令基金或集團作出捐款。

梁美芬問律政司會否要求基金加快處理成立監管機構的事宜，令遺產可盡快用於慈善用途，包括幫助受疫情影響的市民。（梁鵬威攝）

核心資產約為1410億元

鄭若驊指，龔如心遺產的核心資產包括集團內各公司資產，約為1410億元，而2012年時約值820億元。她指，直至今年11月30日，華懋慈善基金每年向不同機構捐款，近3年從遺產捐出約550萬元、1165萬元及945萬元。鄭指，管理人方面受法庭的委任命令處理，除非法庭批准不得公開有關資料，律政司會確保在合理範圍內。

法庭程序方面，鄭若驊表示，基金在法庭頒令要求交誓章下，亦數次延期提交，花了9個月，之後遺產管理人亦遲了3個月提交誓章，律政司之後會跟進，明年5月26日會進行指示聆訊。她強調律政司一直迅速行事，會密切留意，又指處理遺產最重要是管理計劃，希望明年可盡快處理管理計劃的事宜。

石禮謙批管理費太多 倡遺產「失業基金」

至於每年6千萬管理費，鄭若驊指律政司一直有處理，她與基金方都有權審視、提出意見，而管理人每小時收費已由法庭作出命令，她不回應新聞內容，只就事實回應。

經民聯地產及建造界議員石禮謙指，立法會現時相當「配合」政府，問是否需要改例，令遺產盡快成為「失業基金」，又批評遺產已用作慈善的比例，比其管理費少太多。鄭若驊回應指，遺產目前按終審法院的裁決處理，而管理人受法庭委任，每3個月提交報告予法庭，律政司及基金有需要時，通過法庭反映意見。被問到是否需要修例，鄭只回應，會不斷檢視有關條例有否跟進工作。