英國變種病毒︱封關違入境自由？　張達明：政府須就前後不一解畫

新冠肺炎出現病毒變種，並在英國蔓延，傳染力更強。港府昨日（21日）宣布，今日起所有於過去14天曾逗留英國超過兩小時的人士（包括香港居民），不會獲准登機前來香港。而從英國抵港的人士，即使已完成14天檢疫，亦須留在家中或私人地方多7天。這是疫情以來最嚴厲的入境限制，亦是首度禁止曾到某地區香港居民入境，變相向英國「封關」。 回看前三波疫情，特首林鄭月娥被問及「封關」相關議題時，每每指出《基本法》保障香港人出入境自由，不可能不讓他們回港，政府現時做法與當時說法似有矛盾。 香港大學法律學院首席講師張達明表示，如果措施具有必要性、合乎比例，限制曾到特定地方人士入境確有其合理性。但政府未能解釋的是，為何首三波疫情中，對於外來入境人士的做法會和今日有如此大不同。

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香港居民有在香港特別行政區境內遷徙的自由，有移居其他國家和地區的自由。香港居民有旅行和出入境的自由。有效旅行證件的持有人，除非受到法律制止，可自由離開香港特別行政區，無需特別批准。 《基本法》第31條

年初疫情於內地率先爆發、留學生回港引爆第二波疫情、第三波疫情引伸出豁免檢疫漏洞，多次有政界人士及傳媒問及林鄭月娥，針對高危地區的「封關」問題，林鄭都以此《基本法》條文為解釋，指不能禁止港人回來，又說不可以助長歧視。不過，面對英國變種病毒，政府史無前例直接禁止由英國登機抵港，與過去政府說法相異。

食物及衞生局局長陳肇始昨日被問及相關問題時，只表示已與律政司商討，覺得是一個穩妥做法，但未解釋相關理據。

湯家驊。（資料圖片）

湯家驊：可基於國家安全、公共衞生而限制

行政會議成員、資深大律師湯家驊今早於電台節目指出，出入境自由包括自由出入的權利，根據《公民權利和政治權利國際公約》（ICCPR），可基於國家安全、公共衞生等因素受到法律限制。如果只是一個短暫限制，相信不會違反ICCPR。

翻查ICCPR，第十二條確實指出，「人人進入其本國之權，不得無理褫奪」。至於在境內遷徙、離去任何國家等權利，條文也寫明不得限制，但「法律所規定、保護國家安全、公共秩序、公共衞生或風化，或他人權利與自由所必要，且與本盟約所確認之其他權利不抵觸之限制，不在此限」。所以問題會落在，到底什麼情況之下，限制人民進入本國才不算「無理」？

張達明指，政府須好好解釋為何前後做法不一。 （資料圖片）

張達明：政府須解釋措施必要性

張達明提到，的確任何權利包括出入境自由，皆不可能完全無限制，如要對曾到某地的香港居民實施入境限制，須視乎措施的必要性、限制是否合比例等因素。站在法律角度，政府需要解釋的是，為何有必要實施相關限制、是否沒有其他替代方案如加強限制檢疫安排等。

不過張達明坦言，如果政府禁止從英國登機抵港的說法成立，那其實在首三波疫情中，政府已有足夠依據，暫時不准曾到某些地方的人士入境。他指，目前未聽到政府對這種前後做法不一，有合理的解釋。