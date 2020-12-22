劉佩玉夥「空姐牛肉飯」訪劏房派聖誕禮物　被指違限聚令驚動警方

本周五（25日）就是一年一度的聖誕節，今年因為新冠疫情，市民都要盡量留家抗疫，無法如過往出外感受節日氣氛。民建聯深水埗區議員劉佩玉今日（22日）就聯同「空姐牛肉飯」東主、「藍營KOL」Annie，走訪深水埗的劏房戶，為小朋友送上聖誕禮物及愛心飯券。 不過，她們與10多名義工出發前在「空姐牛肉飯」店前分配禮物包，由於該範圍屬西九龍中心美食廣場的公共位置，多人聚集涉嫌違反2人「限聚令」；商場保安警告不果後報警處理，警方其後到場調查，惟義工團隊已經出發。

民建聯深水埗區議員劉佩玉聯同「藍營KOL」、「空姐牛肉飯」東主Annie，走訪深水埗劏房戶送上聖誕禮物和愛心飯券。（盧翊銘攝）

團隊今日下午兵分五路，探訪50戶劏房戶，並向小朋友派發聖誕禮物包。禮物包括由「藍色經濟圈」商戶贊助的水壺、口罩及毛衣，另有由卓悅提供的護膚品，以及其他善長捐贈的兒童口罩、糖果、文具、英文故事書和利是。



Annie自言，是私下叫商家朋友幫手贊助，結果一呼百應；而隨贈的愛心飯卷則由世界各地的華人捐款購買。

義工團隊下午3時許在「空姐牛肉飯」店前分配禮物包，十多人在商場的美食廣場內聚集近半小時，商場保安曾上前警告，惟Annie未有理會，保安其後報警；有記者問劉佩玉如何處理，劉只稱會照常出發。團隊出發後，警方到場調查，Annie曾折返舖面，但未有理會在場警方，警員亦未有將其截停。

二人於活動後被問到涉違「限聚令」，Annie笑稱「（警方）上到去（團隊）已經散晒，相信警方可以收隊」。對於被指帶頭違反「限聚令」，劉佩玉批評是「莫須有」，強調自己今日做的是善事，而商場本身亦有很多人流，最重要的是能將愛心送予小朋友。



而根據政府「同心抗疫」網頁資料，團體在公眾地方舉行、屬供應有助於預防及控制疾病物品的目的而聚集，例如派發口罩，一般屬可獲豁免的聚集；但亦呼籲市民應盡量避免舉行公衆聚集，減少傳播病毒的風險。

記者跟隨兩人探訪了兩戶劏房戶及天台戶，劉佩玉指，很多劏房家庭的經濟支柱都因為疫情失業，令生活更加困難，希望可以在聖誕前為他們送上溫暖及驚喜。她又稱，小朋友得知此計劃後十分踴躍，有超過100戶家庭報名，會在平安夜於辦公室為他們繼續送禮物。

Annie就稱，過去一年的社會事件加上疫情，令港人的情緒都非常低落，「但日子都係要過，與其充滿仇恨，點解唔充滿愛心」，希望市民接收到正能量，令香港盡快回復安定繁榮。