國安法｜文匯社評轟准黎智英保釋損國安法權威　促國安公署出手

壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反《港區國安法》、欺詐等罪名被起訴，他在兩案均被拒保釋。他本月23日就兩案一同到高等法院申請保釋，由指定法官李運騰處理，最終批准黎兩案每案500萬元，即合共1千萬元保釋，並施加不准離開住所、發佈貼文等條件。 《文匯報》今日（26日）發表社評，指黎智英危害國家安全，潛逃風險極高，批評高院法官李運騰批准黎智英保釋，是對《國安法》42條的理解出現嚴重錯誤，損害香港國安法的權威。社評指，香港國安委應立即採取措施，防範黎智英棄保潛逃，舉例可引用《國安法》第55條，由國安公署對案件行使管轄權。

質疑法官無充足理由准保釋



根據《港區國安法》第42條規定，「對犯罪嫌疑人、被告人，除非法官有充足理由相信其不會繼續實施危害國家安全行為的，不得准予保釋」。



文章指，法例明確規定涉案嫌疑人不得准予保釋，法庭亦有防範和制止國家安全犯罪的責任，質疑法官李運騰有何充足理由，相信黎不會繼續實施危害國家安全行為。文章又形容黎智英為「頭號重犯」，若黎都可以保釋，「還有誰犯了國安法不能保釋？」，批准黎智英保釋的決定明顯不符國安法，更大大增加國家安全的風險，是對國安法權威的嚴重傷害。

7月8日，林鄭月娥、董建華、梁振英、駱惠寧及鄭雁雄出席國安公署開幕儀式。（呂小煒／新華社）

指黎智英潛逃可能大

文章又指，近期棄保潛逃的情況不斷，而且在能力或意圖上，黎智英的潛逃可能性均較其餘三名被控干犯國安法的嫌疑人更大，黎智英獲保釋於法於理不合，批准保釋的六項條件根本不足以阻止潛逃。

文章指，由特首任主席的香港國家安全委員會主要職責之一，就是協調香港特區維護國家安全的重點工作和重大行動，黎智英涉干犯國安法一案，與維護國家安全有直接關係，「香港國家安全委員會責無旁貸，須全力以赴防止黎智英潛逃，不能讓其逃避法律的審判。」

文章提到，若出現國安法第55條規定的情況，包括案件涉及外國或境外勢力介入的複雜情況，即國安公署應立即行使管轄權，依法保障國家安全，不容有人損害國安法尊嚴和權威。