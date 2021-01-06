國安法｜曾借議辦作票站　趙恩來不怕被捕：政權目的為令人恐懼

民主派去年發起初選爭取立法會「35+」，逾50名參加者今早（6日）遭警方國安處人員上門拘捕，被指涉嫌違國安法「顛覆國家政權罪」。外界關注借用場地作票站的「黃店」、區議員辦事處以及在初選中投票的60多萬名市民會否同樣被指違法？ 工黨區議員趙恩來曾在初選借出議辦作票站，他接受查詢時表示，不怕會被拘捕，認為「政權今日可指組織、參與初選者違法，他日可說叫人投票都違法」，又指紅線不斷挪移，目的是要令人感到恐懼。趙恩來稱，不恐懼是一種抗爭，「若一直自設紅線只會將自己局限」。

趙恩來稱紅線不斷挪移，批評政權目的是要令人感到恐懼。 （資料圖片）

對於民主動力有成員被指涉及組織及策劃的角色，現為民主動力秘書的趙恩來斥有關罪名是「生安白造」，說法並不合理。

趙恩來早前接獲荃灣民政署指未能向他發還一名全職助理的7月份薪金，他稱該全職助理的薪金至今仍未發還，會繼續向民政署跟進。不過趙恩來指，民政署早前已向他其中一個辦事處，發還7月份除初選兩天之外的營運開支。

陳樹英批評，政府這次大搜捕多名民主派初選者屬政治舉動，目的要告訴市民他們不能「入閘」。（資料圖片/呂諾君攝）

陳樹英批大搜捕民主派初選者屬「政治舉動」

屯門區議會主席、民主黨陳樹英，亦在初選兩天借出辦事處作票站，她接受查詢時表示「擔心不到咁多」，批評政權「一時說不排除更多人被捕、一時說區議員是公職人員要宣誓DQ埋」，強調主導權在他們手中。陳樹英批評，政府這次大搜捕多名民主派初選者屬政治舉動，目的要告訴市民他們不能「入閘」，往後參選即使宣誓都可能被DQ。

陳樹英早前遭民政事務總署拖欠7月份的營運開支津貼，她其後入稟小額錢債審裁處追討逾5萬元開支，律政司早前代表署方以案件「瑣碎無聊」為由要求剔除申索。陳樹英稱，已去信反對駁回申索，強調會繼續追討有關津貼。