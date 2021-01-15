東鐵線新信號系統事件　議員批政府欠監管　運房局：促港鐵交報告

為配合東鐵線伸延過海，東鐵線新信號系統原定去年9月12投入服務，但港鐵在前一晚宣布暫緩，稱有待完成優化措施。運輸及房屋局副秘書長葉李杏怡今（15日）在立法會鐵路事宜小組委員會表示，港鐵正展開技術調查，同時在非行車時間進一步測試，強調已要求港鐵盡快提交報告和向公眾交代。

運輸及房屋局副秘書長葉李杏怡表示，港鐵正展開技術調查，同時在非行車時間進一步測試，強調要求港鐵盡快提交報告和向公眾交代。 （資料圖片）

立法會議員鄭松泰在會上稱，當時由傳媒揭發新信號系統去年5月出現問題，局方指去年9月10日接獲傳媒查詢後才知悉事件，他問及局方在去年5月至9月期間，是否已批准使用新系統的相關文件。葉李杏怡回應指，當局在去年9月10日前已批出有關文件。

鄭松泰質疑，政府為何會批出相問文件以及港鐵為何可不按機制於指定時間內匯報問題。葉李杏怡稱，機電署與運輸署批出有關文件前，已與港鐵進行多項測試。港鐵工程處總經理周蘇鴻則指，新信號系統事故調查仍進行中，強調改善通報機制是其中一個調查方向，又指會靈活調配及增加人手，追回落後進度。

李家超稱，若涉及危害國家安全罪行進行的截取通訊及秘密監察，會在另一機制進行，強調和現行《截取通訊及監察條例》並行。（資料圖片）

鄭松泰質疑《截取通訊及監察條例》形同虛設 李家超：不符事實

另鄭松泰在保安事務委員會表示，《港區國安法》實施後，截取通訊及監察條例形同虛設，甚至是廢了武功。出席會議的保安局局長李家超指說法不符事實，他稱若涉及危害國家安全罪行進行的截取通訊及秘密監察，會在另一機制進行，強調和現行《截取通訊及監察條例》並行。他又表示，國安法下的行動標準同樣嚴格，對於所得到的資料如何處理、何時銷毀、情況有變時須立即匯報等都有規定，警方執行截取通訊時要向國安委匯報，且受到國安委監督。