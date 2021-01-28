港珠澳大橋︱開通兩年無直通車駁珠海機場　田北辰批未充份運用

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-01-28 11:42

立法會工務小組委員會昨（27日）通過港珠澳大橋約 15 億元的主橋超支追加撥款。實政圓桌立法會議員田北辰出席港台節目《千禧年代》時表示，港珠澳大橋與香港航空業發展有關，認為政府有意將香港赤鱲角機場與珠海機場結合，由香港主力負責國際航線，珠海負責內陸航線。但他質疑大橋建成至今兩年，香港仍未有直通車接駁珠海機場，未有充份運用大橋。 熱血公民立法會議員鄭松泰直言對大橋未來的營運情況不樂觀，指大橋費用由內地指標估算，不相信香港官員可質疑費用，建議先計算大橋未來的維修費。

田北辰：接駁珠海機場載人載貨 大橋費用足回本

田北辰指，大橋並非純粹接連香港與珠江西面那麼簡單，而是與香港航空業長遠發展有關。他解釋，香港赤鱲角機場運營內陸航線要與深圳、廣州等機場競爭，而珠海機場由於不是國際機場，一直被忽略，但有很大潛力發展內陸航線，相信政府希望將赤鱲角機場與珠海機場結合，由赤鱲角機場與主力發展香港航班，將部分內陸航線分流至珠海機場。

田北辰認為，政府結合香港與珠海機場的概念值得支持，免得香港需要另建新機場，但港珠澳大橋落成兩年，香港仍未有直通車直達珠海機場，港人仍需要轉三次車才抵達珠海機場，批評港府沒有充份運用大橋。他引述運輸及房屋局局長陳帆昨表示，未有直通車是由於港府剛剛才入股珠海機場，批評該說法令人難以接受，「初初決定大家合資起條橋唔係講好晒咩？點解要入股珠海機場先變得有名有份？」

他又指，港珠橋大橋最重要作用是供物流使用，接駁香港與內地機場，「當係香港起咗第二個機場」，「載人載貨喺兩個機場穿梭，我覺得港珠澳大橋啲錢已經返嚟。」

鄭松泰倡重新計算日後維修費

鄭松泰表示，超支15億元與過往其他「大白象」工程比較，感覺不是很多，但單是香港部分，大橋整體開支已達1000億元，「虛耗、浪費其實非常誇張。」

他又指，大橋按內地指標估價，不相信香港官員有權力或空間質疑內地估價，他對大橋未來的收益不樂觀，認為應先計算大橋的維修費，檢視以往有否低估費用。