黃店盆菜貨不對辦　鄭松泰：立場先行劣幣驅良幣｜政壇諸事町

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-02-13 14:04

新冠肺炎疫情繼續肆虐，今年的團年及農曆新年市民大多留家抗疫，而外賣就成為了大家的熱門選擇。不過，黃店「初見」所售賣的盆菜就遭網民批評，指其貨不對辦，「錢就識收、送貨就無影」。「初見」連日來不斷貼出道歉啟事，但有顧客拒絕收貨，並指該店「誠信破產」，亦有人鼓勵他們繼續改善，表示會再次光顧。 熱血公民立法會議員鄭松泰今日（13日）在Facebook撰文評論件，問「捱得過今晚，捱唔捱得過今年？」，又指先有「黃色酸盆菜」，後有「黃色朱古力」、「黃色糉」、「黃色月餅」等，美食天堂美譽的挑戰接踵而來，直斥「凡事立場先行、懶於思考，自然劣幣驅逐良幣」。

根據「初見」在網上的宣傳圖，其盆菜內容豐富，包括髮菜、鮑魚、大蝦、花膠等18種食材。不過大批顧客留言，批評收到的盆菜貨不對辦。有網民就留言指，自己收到的盆菜「唔齊料」加變酸，因為不想家中長者失望最終都要自己到街市買餸，又批評「初見」不處理跟進即日的訂單，反而處理尚未付款的訂單。從另一個網民分享的照片中可見，魚丸的份量最多，質問是否「魚丸放題」，而4人份量卻看似2人份量。另有顧客就年三十晚晚上8時多都未收到盆菜，質疑無可能當刻才知道人手、供應及質量等出現問題。

「初見」今日「補鑊」，為盆菜出現的各種問題深表歉意，並開設電話專線，統一處理查詢及退錢安排。就有顧客的盆菜不見蹤影，由於負責速遞的「幫緊你美食速遞」是由「初見」推介，「初見」表示會代追退款，並將所有未開始送貨的訂單全部退款。「初見」又承諾日後會嚴格挑選及監察供應商之產品及交收流程、出貨安排等，預先商討好出貨及物流安排，盡力確保品質良好及交收安排妥當，才向大家推介。

熱血公民立法會議員鄭松泰則趁機「抽水」，直斥凡事立場先行、懶於思考，自然劣幣驅逐良幣。（資料圖片／吳倬安攝）

據「初見」的宣傳內容，今次盆菜的部份收益會用作支援年輕「手足」。另外配合疫情需要，推出350元的2人迷你盤菜，亦有4-5人及6-8人份量選擇，分別售698元及1038元。