入境修例｜大律師會公會憂限制出入境自由　區志光：只針對入境者

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-02-18 11:48

政府早前向立法會提交《2020年入境（修訂）條例草案》，修例內容包括保安局局長可賦權入境處處長，指示某運輸工具不可運載某人。 保安局副局長區志光今（18日）在港台節目中表示，賦權條例目的是避免有入境者濫用香港免遣返聲請機制，故修例是針對入境者，而非離境人士，強調港人的出入境自由受《基本法》保障。區志光指，主體法例有關賦權部份，一般會寫得較概括及簡短。 大律師公會副主席葉巧琦在同一節目中表示，公會擔心政府提出的修例草案，與《基本法》和《香港人權法案條例》有牴觸，限制港人的出入境自由。她認為當局有需要在草案中清楚說明，修例只針對入境航班，不會對離境航班有限制。她又指，若涉及範圍如此窄，「無理由寫得咁闊」，促請政府解釋行使有關權力的條件和情況。

大律師公會副主席葉巧琦認為，當局有需要在草案中清楚說明，修例只針對入境航班，不會對離境航班有限制。（資料圖片）

局方稱修例為打擊假難民

區志光提及，香港為國際民用航空公約成員，該公約早前要求成員推行預先通報旅客資料的系統，保障乘客和航空公司，故香港需要透過修例處理。區志光稱，多年來有入境者濫用香港免遣返聲請機制，超過99%聲請最終因無理排而遭拒絕，認為修例後可賦權入境處拒絕有關人士來港，相信能堵截相關情況。

政府早前向立法會提交入境修訂條例草案，內容包括保安局局長可賦權入境處處長，指示某運輸工具不可運載某人。大律師公會其後發意見書，質疑修例限制港人離港權利，保安局反駁指修例只針對來港而非離港航機，不會對香港居民出入境自由有任何影響，批評公會未能正確反映條文目的，引起不必要誤解。

保安局指修例是針對入境人士，而非離境，強調港人出入境自由受保障。（資料圖片／余俊亮攝）

大律師公會前晚（16日）再發聲明，指即使考慮到法例的概括性，為確實反映立法原意，草案理應被修訂以明確規定局長只可針對入境航班而非離境航班，才有權禁止特定人士登上運輸工具，以反映其有限的擬適用範圍。