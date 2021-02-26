新冠疫苗｜財會通過10億元保障基金　鄭松泰質疑兩年申索期過短

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-26 19:10

新冠疫苗分批到港，食物及衞生局今日（26日）向立法會財委會申請一般非經常開支，為接種新冠疫苗後出現的異常事件設立保障基金，承擔額共10億元。接種第二針後兩年內、出現嚴重副作用或死亡的市民，需先得到註冊醫生證明，以及經專家委員會評估是否與接種疫苗相關，才可提出索償。死亡個案最高可獲賠償250萬元，嚴重受傷個案則最多可賠300萬元。 熱血公民鄭松泰指，由認可疫苗的專家委員會，判斷異常情況是否與疫苗有關，質疑是「捉蟲」。食衛局局長陳肇始就澄清，負責疫苗保障基金的專家委員會，與批核疫苗的獨立專家委員會並不相同，但當中可能有成員重疊。 撥款最終以20票贊成獲得通過，只有鄭松泰投下反對票。

另外鄭松泰又批評，有關政策只是形象工程，指保障期只有兩年，但很多外國醫學期刊均提出，因基因排序問題而出現的後遺症，未必會在兩年內出現。對於嚴重受傷個案可較死亡個案多獲賠償50萬元，鄭松泰直言「咁死好定唔死好」，要求局方解釋金額如何釐定。

陳肇始表示，保障基金有參照到其他地方的做法，又指兩年的時限作為初步建議合適，會視乎異常情況出現的模式及時間適時檢討。

梁美芬建議列高風險群組清單

經民聯梁美芬就指，保障基金令部分市民誤以為接種疫苗的風險很高，建議當局應列出對接種疫苗較高風險的群組清單，以免增加不必要的恐慌。她又關注，定居內地的香港永久性居民，以及在港外傭等的接種安排，希望政府在下一階段能考慮為有關群組提供便利。

陳肇始表示，會按情況審視疫苗接種的安排，重申政府批核的疫苗必定是安全、有效及有品質保證。她又強調，保障基金只是有備無患，預計10億元不會用盡，目的是令市民安心並鼓勵接種率。