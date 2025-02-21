電車加價｜立法會委員會商加價申請　有議員倡放緩投資計劃

立法會交通事務委員會今日（21日）討論電車的加價申請，多名議員基本上支持電車公司申請加價，有議員認為加幅溫和，相信不會對市民造成太大壓力，但有議員質疑加價會影響電車的競爭力，建議電車公司放緩不涉及安全系統的投資計劃。



電車公司稱嘗試開發新服務產品，尤其是吸引旅客乘坐電車。



多名發言議員支持電車的加價申請（黃煦緻攝）

電車公司申請加價，成人票價申請加3毫至每程3.3元，小童車費申請加1毫至1.6元，而65歲或以上長者票價每程申請加2毫至1.5元，月票價格將維持不變。

民建聯陳學鋒指，電車因性價比高而受市民歡迎，憂慮電車加價後，市民改乘搭其他交通工具，導致電車的票務收入愈趨惡劣。他又說，電車公司申請的加幅輕微，質疑效用不大，又指電車公司未來的投資計劃總額較去年盈利更高，建議按照財政狀況，放緩不涉及安全系統的投資計劃。

電車公司擬增聘車長加密班次

電車公司董事總經理戴弘博回應指，為了讓乘客有更好的乘車體驗，公司計劃聘請更多車長，以加密班次，亦期望透過推出應用程式，提升乘客滿意度。他又說，電車路軌每隔幾年就要更新，形容公司維持未來的投資計劃十分關鍵。 電車公司去年錄得約1120萬元稅後盈利，按年升近1.5倍，但營運成本同時上升約一成至約3.07億元，未來兩年計劃投入6820萬元推行各項改善計劃，包括翻新電車、提供電車實時到站資訊的應用程式等。

自由黨選委界李鎮強建議電車公司，加強拓展非票務收入，例如將電車廠發展成博物館，展示以往數代電車，及讓舊代電車重新行駛，並收取較貴車票。他亦建議電車公司推出一系列的電車車隊，可考慮以本地男團MIRROR成員姜濤、大熊貓及哪吒為主題。

電車公司董事總經理戴弘博說，希望吸引更多訪港遊客乘搭電車。（立法會直播截圖）

戴弘博回應指，一直希望開放電車廠給公眾參觀，但由於空間不足，加上設立博物館要投放大量資源，形容是有一定挑戰性。

香港新方向張欣宇關注電車乘客中，市民及遊客的佔比，期望電車公司多加吸引旅客。戴弘博表示，估計每日有約15%至20%旅客乘搭電車，相對本地人，旅客願意付更高票價，因此電車公司嘗試開發新服務產品，例如為遊客提供多種語言的語音導航，及與海外旅行社建立聯繫，加入乘搭電車的行程。

運輸及物流局副秘書長葉海鷹說電車的票價相對便宜、有競爭力，當局會繼續監察電車的營運情況，同時希望電車公司在其他非票務收入能做得更好，維持長遠財務可持續性。