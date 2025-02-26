預算案2025｜滅赤時間表再延後三個年度　2028-29年105億盈餘

【財政預算2025/財政預算案/赤字/滅赤/地價收入】財政司司長陳茂波今日（26日）公布新財政年度預算案，把政府滅赤的時間表再推後三個年度。他在去年的預算案中本預計，踏入今年4月開始的2025-26新財政年度，政府綜合帳目便回復收支平衡，成功滅赤。但今日公布的最新五年估算中，滅赤時間表要再推後三個財政年度，至2028-2029年度政府綜合帳目才恢復盈餘，有約105億元盈餘。



不過，他去年原預測無論經營帳、非經營和綜合帳目均同步會2028-2029年度全面滅赤，但最新估計中，非經常帳直至五年預測的最後一年即2029-30年度，仍然「見紅」有876億元赤字。陳茂波的預測是基於預計新財政年度本地生產總值有2%至3%增長，而往後四年則預計為2.9%，加上對地價收入採取更保守的預測和發債淨所得等因素，故預計政府未來五年的經營和非經營帳赤字會按年收窄。



他預計至2030年3月底，政府的財政儲備為5791億元，相當於本地生產總值13.9%，或約為政府八個月開支。



最新預算案的五年中期預測（預算案文件）

陳茂波今日（26日）到立法會宣讀下年度預算案（盧翊銘攝）

陳茂波今日在預算案中再交代未來五年本港財政狀況的中期預測，他指2025-26年度新財政年度採納的實質經濟增長率為2%至3%，之後截至2029至2030年的四個年度則為每年2.9%。

政府開支將逐步收窄至佔本地生產總值約兩成

在這段期間，政府基本工程開支平均為每年約1200億元，經常開支則平均每年增加3.5%，政府整體開支佔本地生產總值比率將由新財政年度約24.4%逐步下降至2029至2030年度的20.9%。

地價收入採用更保守預計

至於地價收入，他今次再採用「保守水平」作估算，指2026至27年及之後年度主要以地價收入逐步增至本地生產總值2%推算，相對過去二十年平均比率的3.3%為低。他有關地價收入的估算明顯較之前兩份預算案為低，而事實上過去兩個財政年度的地價收入較其預計的低。本財政年度的地價收入只及預計的四成、前一個財政年度的地價收入本估計高達850億元，結果收入只有194億元 ，較原來預算大幅減少656億元。

過去兩份預算案預測更樂觀 結果地價收入遠遜預期

與過去兩個財政年度的五中期預測比較，去年原預計2028-29年度，政府財政無論是經營、非經營帳和綜合帳目不再「見紅」全面回復至錄得盈餘，並預計屆時的財政儲備有超過八千三百億元。

而當中的預測為本年度的實質經濟增長率為2.5%至3.5%，2025至2026至2028至2029年度所採納的實質經濟增長率為約每年3.2%。而本財政年度的最終經濟增長只達下限的2.5%。地價收入方面，2025-2026年度及之後年度主要以較保守的過往20年地價收入相對本地生產總值的平均水平、即3.4%計算。陳茂波預測本年度的地價收入可達330億元，但結果收入只及預計的四成，只有135億元，較預計少195億元。

他同時假設利得稅和其他稅項收入的增長率，與未來幾年經濟增長率相若。總體而言，政府收入由二零二四／二五年度相當於本地生產總值約百分之二十，逐步上升至二零二八／二九年度約百分之二十二點六。

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滅赤時間表早已一再推延

不過，值得注意的是本財政年度的預測，滅赤時間表推後一年，因為2023-24年度的預算案中，本來預計在2027-28年度已完全消滅了赤字。而當時估計的地價收入更高達850億元，結果收入只有194億元 ，較原來預算大幅減少656億元。

而2023-2024年度所採納的實質經濟增長率介乎3.5%至5.5%，2024-2025至2027-2028年度則為每年3.7%。不過，2023年的最終經濟增長只有3.2%。

地價收入方面，他當時以2024-2025及之後年度主要以過往15年地價收入佔本地生產總值的平均水平，即本地生產總值3.7%計算。他亦假設利得稅和其他稅項收入的增長率，與未來幾年經濟增長率相若。總體而言，政府收入由2023-24年度約佔本地生產總值21%，逐步上升至23%以上。

財政司司長陳茂波2月26日到立法會公布2025/26年度財政預算案，在開頭已明言今年度繼續錄得較大赤字。（盧翊銘攝)

2028-29年度綜合帳滅赤 非經營帳仍見紅

至於新財年度的中期預測中，陳茂波也把政府未來每年發行合共約一千五百億元至一千九百五十億元的債券的因素計入預測之內。

他指，基於以上的假設和安排，未來五年的經營帳和非經營帳赤字會按年收窄，其中經營帳有望於2026-27年度恢復盈餘，與去年公布的本年度預算案估計一樣；至於非營帳的赤字會由新財政年度的1598億元逐步降至2029-30年度的876億元。

他又指，計及債券淨所得，政府經營帳會在2028-29年度回復盈餘。但與去年公布的本年度預算案相比，滅赤時間表推遲了三個財政年度，而非經營帳則仍未見能成功「滅赤」。

陳茂波：有信心和決心克服挑戰

他強調政府一直恪守《基本法》量入為出的原則。陳茂波稱，面對公共財政的壓力，已採取一系列措施，積極應對，並強化財政管理。他重申有信心和決心克服挑戰。他又稱，必須從制度着手，打破發展過程中的制約和瓶頸，克服發展不平均、成果不平衡的挑濈。

他又強調，政府的發債所得資金是用在基建投資，不會用於支付政府經常開支，一直嚴守財政紀律。